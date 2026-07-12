Desta Alami Cedera Pada Bagian Mata Saat Pertandingan Padel, Tegaskan Bukan Kesalahan Temannya

JawaPos.com - Presenter sekaligus komedian Desta mengalami cedera cukup serius pada bagian mata sebelah kiri saat bermain padel bersama teman-temannya. Insiden tersebut terjadi ketika pertandingan sedang berlangsung.

Dalam pertandingan tersebut, Desta berada satu tim bersama Panji Untung Setiawan. Keduanya menghadapi pasangan Giorgio Soemarno dan Jose Antonio.

Saat permainan berlangsung, mata kiri Desta secara tidak sengaja terkena pukulan smash keras dari rekan satu timnya sendiri hingga menyebabkan pendarahan pada bagian dalam mata.

Akibat benturan tersebut, Desta langsung mendapatkan pertolongan pertama di lokasi sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans.

Berdasarkan video yang dibagikannya di Instagram, kondisi itu sempat membuat orang-orang di sekitar Desta jadi panik mengingat terjadi pada bagian mata yang cukup sensitif.

Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Desta menceritakan secara rinci terkait kronologi insiden yang dialaminya tersebut.

"Kronologinya saya serve.. @giorgiosoe return lurus. Panji backhand volley.. Jose lob.. Panji jump vibora mengarah ke backhand Jose tetapi apesnya kena bagian mata saya," tulis Desta.

Ia mengatakan, sebagai pemain yang berada di posisi depan, seharusnya Desta hanya melihat arah bola sesaat ketika lawan melakukan lob. Setelah itu, fokus harus kembali diarahkan ke posisi lawan atau mengambil posisi menunduk maupun jongkok untuk menghindari risiko terkena bola.