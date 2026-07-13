ITDC Genjot SADE Social Space di Area Sirkuit Mandalika, Rampung Sebelum MotoGP 2026

JawaPos.com - InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menggenjot pembangunan SADE Social Space di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Akomodasi berkapasitas 38 kamar yang dilengkapi lapangan padel dan basket itu ditargetkan rampung pada awal September, sebelum MotoGP digelar.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) RI Ni Luh Puspa menyebut kehadiran akomodasi baru tersebut menjadi angin segar. Fasilitas itu diharapkan memperkuat daya tarik The Mandalika di luar kalender balap internasional.

"PR-nya sekarang adalah agar Mandalika tidak hanya mengandalkan MotoGP, tetapi juga menghadirkan atraksi-atraksi baru. Salah satunya SADE Social Space ini," ujar Ni Luh Puspa usai meninjau unit percontohan akomodasi di Lombok Tengah, Minggu (12/7).

SADE Social Space menyasar wisatawan minat khusus, termasuk komunitas olahraga. Selain penginapan, kawasan itu menyediakan fasilitas olahraga terintegrasi, yakni tiga lapangan padel dan satu lapangan basket.

"Semakin banyak akomodasi, maka kita bisa menarik semakin banyak wisatawan. Klub-klub padel dari luar daerah kini bisa datang ke sini dengan suasana lapangan yang berbeda," tambah Wamenpar.

Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah mengapresiasi ekspansi akomodasi di kawasan Kuta. Dia menegaskan proyek tersebut harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

"Kita selalu mendukung karena ini juga menjadi kepentingan bersama. Diharapkan akomodasi ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal," tegas Nursiah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar menjelaskan, SADE Social Space merupakan bagian dari pembangunan ekosistem wisata. Kawasan itu tidak hanya menyediakan tempat menginap, tetapi juga ruang sosial bagi wisatawan.

ITDC menargetkan proyek tersebut rampung sebelum MotoGP dimulai, tepatnya pada awal September.