Qarrar Firhand Memastikan Gelar WSK Euro Series 2026

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Qarrar Firhand kembali mencetak sejarah bagi motorsport nasional dengan meraih gelar WSK Euro Series 2026 kategori OK. Dia menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil menjuarai salah satu kejuaraan karting bergengsi dan kompetitif di dunia.

Qarrar Firhand memastikan gelar juara setelah tampil dominan sepanjang musim dan mengunci posisi puncak klasemen kejuaraan yang tidak lagi dapat dikejar para pesaing. Prestasi tersebut semakin lengkap setelah dia menutup putaran final di Cremona Circuit, Italia, dengan meraih podium kedua dan mencatatkan Fastest Lap of the Race.

Perjalanan Qarrar Firhand menuju gelar juara diawali dengan performa impresif sepanjang akhir pekan di Cremona. Pembalap Ward Racing tersebut tampil sebagai yang tercepat pada sesi Qualifying Practice dengan meraih Pole Position berkat catatan waktu 47,900 detik.

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Dominasi tersebut berlanjut dengan kemenangan di seluruh heat race serta kemenangan pada balapan Prefinal yang secara efektif memastikan gelar WSK Euro Series 2026 berada dalam genggamannya bahkan sebelum Final Race dimulai.

Duel Sengit Hingga Garis Akhir Final Race WSK Euro Series 2026 menjadi penutup yang sempurna bagi perjalanan Qarrar di dunia karting internasional. Memulai balapan dari posisi terdepan, Qarrar langsung mengambil alih pimpinan lomba sejak lap pertama.

Namun kemenangan balapan tidak datang dengan mudah. Pada lap kedua, pembalap Inggris Henri Domain berhasil memanfaatkan momentum di area chicane untuk melakukan manuver overtake dan merebut posisi pertama.

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Sejak saat itu, kedua pembalap terlibat pertarungan berintensitas tinggi dengan selisih waktu yang sangat tipis. Alih-alih mengambil risiko berlebihan, Qarrar menunjukkan kedewasaan balap yang luar biasa.

Dengan gelar juara yang secara matematis sudah berada dalam genggaman, pembalap Indonesia tersebut memilih mengelola balapan secara cerdas sambil terus memberikan tekanan kepada pemimpin lomba hingga lap terakhir.