Ananda Mikola Resmi Ditunjuk Sebagai Direktur Utama MGPA, Fokus Bangun Ekosistem Motorsport Indonesia

JawaPos.com - Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Sebagai legenda balap, Ananda diharapkan bisa menjadikan Mandalika sebagai ekosistem motorsport Indonesia.

Penunjukan Ananda sebagai bentuk komitmen MGPA menghadirkan kepemimpinan yang memiliki passion mendalam, rekam jejak otentik, dan visi strategis di dunia motorsport.

“Saya sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini bukan sekadar jabatan, ini adalah panggilan untuk berkarya nyata bagi ekosistem motorsport Indonesia," kata Ananda, Rabu (13/5).

Ananda mengatakan, Mandalika adalah aset bangsa. Fasilitas ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membawa kemajuan bagi motorsport Indonesia.

"Mandalika adalah aset bangsa yang luar biasa, dan saya berkomitmen untuk merangkul talenta-talenta lokal terbaik, membangun generasi pembalap berikutnya, sekaligus membawa sorotan dunia ke Mandalika sebagai kebanggaan Indonesia di mata internasional,” imbuhnya.

Mandalika diketahui memiliki kapasitas Grand Stand hingga 48.768 penonton. Selain itu dilengkapi fasilitas kelas dunia mulai dari tribun eksklusif, lounge premium Wonderful Indonesia Hills, hingga Observation Deck untuk tamu VVIP.

MGPA memiliki visi untuk menjadi perusahaan pengelola sirkuit dan penyelenggara event berbasis motorsport terdepan di Indonesia. Dalam menjalankan misinya, MGPA menyelenggarakan berbagai ajang balap bergengsi antara lain MotoGP™ Indonesia, FIM Asia Road Racing Championship, Porsche Sprint Challenge Indonesia, Mandalika Racing Series, hingga Mandalika Festival of Speed sekaligus menyediakan berbagai pengalaman unik bagi pengunjung.