Hasil Q2 Moto3 Jerman 2026: Veda Ega Start P13, Brian Uriarte Sabet Pole Position dan Rookie Kuasai Barisan Depan!

JawaPos.com — Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Jerman 2026 dari posisi ke-13 setelah menuntaskan sesi kualifikasi di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (11/7/2026).

Sementara itu, Brian Uriarte merebut pole position usai mencatatkan waktu tercepat 1 menit 24,880 detik dan memimpin dominasi para rookie di barisan terdepan.

Veda Langsung Lolos ke Q2 Berkat Performa Apik Veda Ega Pratama tampil meyakinkan sejak rangkaian sesi latihan sehingga berhak lolos langsung ke babak kualifikasi kedua (Q2).

Pebalap Astra Honda Racing Team itu tidak perlu melewati Q1 setelah menunjukkan kecepatan yang konsisten sepanjang sesi Practice.

Kesempatan tampil di Q2 menjadi modal penting bagi Veda untuk bersaing memperebutkan posisi start terbaik.

Hasil tersebut sekaligus melanjutkan tren positif yang sudah diperlihatkannya sepanjang akhir pekan balap di Sachsenring.

Sempat Menembus Posisi Ke-11 pada Run Pertama Begitu sesi Q2 dimulai, Veda langsung turun ke lintasan untuk mencatatkan waktu terbaiknya.

Pada percobaan pertama, pebalap bernomor start 9 itu membukukan waktu 1 menit 26,130 detik.

Catatan tersebut kemudian dipertajam menjadi 1 menit 26,036 detik pada putaran berikutnya.

Perbaikan waktu itu sempat mengangkat Veda ke posisi ke-11, meski masih tertinggal sekitar 0,8 detik dari Brian Uriarte yang saat itu memimpin dengan waktu 1 menit 25,225 detik.

Persaingan yang berlangsung ketat membuat posisi para pebalap terus berubah sepanjang sesi.

Selisih waktu yang sangat tipis membuat setiap putaran menjadi penentu dalam perebutan posisi start.