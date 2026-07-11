Hasil FP2 Moto3 Jerman 2026: Veda Ega Pratama Finis Posisi 20

Veda Ega Pratama menutup FP2 Moto3 Jerman 2026 di posisi ke-20, sementara Maximo Quiles tetap menjadi yang tercepat meski mengalami crash menjelang akhir sesi. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Maximo Quiles menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (11/7/2026), meski sempat mengalami crash menjelang akhir sesi.
Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menutup latihan di posisi ke-20 setelah sempat tampil fluktuatif sepanjang jalannya FP2.
Veda Ega Pratama memulai FP2 Moto3 Jerman 2026 dengan catatan yang cukup positif. Pada putaran awal, pembalap berusia 17 tahun tersebut langsung menempati posisi ke-12.
Di saat yang sama, Maximo Quiles langsung menunjukkan kecepatannya sejak awal sesi. Pembalap asal Spanyol itu memimpin daftar waktu tercepat dan berhasil membuka hari kedua balapan dengan performa meyakinkan.
Persaingan sejak awal berlangsung ketat karena seluruh pembalap berusaha menemukan setelan terbaik motor mereka. Sachsenring yang memiliki karakter tikungan teknis membuat setiap pembalap harus memanfaatkan setiap putaran secara maksimal.
Namun, setelah sesi memasuki lima menit pertama, posisi Veda mulai mengalami penurunan. Ia terlempar dari jajaran 15 besar hingga turun ke posisi ke-20 akibat catatan waktunya belum mampu mengikuti peningkatan para rival.
Setelah beberapa lap berikutnya, performa Veda mulai menunjukkan perkembangan. Kecepatan motornya meningkat sehingga ia kembali memperbaiki posisinya ke peringkat ke-15.
Selama 10 menit pertama, posisi Veda terus berubah-ubah di papan klasemen. Ia beberapa kali keluar masuk kelompok belasan karena selisih waktu antar pembalap sangat tipis.
Di sisi lain, perebutan posisi terdepan semakin sengit. Meski demikian, Maximo Quiles tetap mampu mempertahankan catatan waktu terbaiknya dari gempuran para pesaing.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!