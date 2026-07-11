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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 11 Juli 2026 | 23.26 WIB

Hasil FP2 Moto3 Jerman 2026: Veda Ega Pratama Finis Posisi 20

Veda Ega Pratama menutup FP2 Moto3 Jerman 2026 di posisi ke-20, sementara Maximo Quiles tetap menjadi yang tercepat meski mengalami crash menjelang akhir sesi. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama menutup FP2 Moto3 Jerman 2026 di posisi ke-20, sementara Maximo Quiles tetap menjadi yang tercepat meski mengalami crash menjelang akhir sesi. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Maximo Quiles menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (11/7/2026), meski sempat mengalami crash menjelang akhir sesi.

Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menutup latihan di posisi ke-20 setelah sempat tampil fluktuatif sepanjang jalannya FP2.

Veda Ega Pratama Mengawali FP2 dengan Menjanjikan

Veda Ega Pratama memulai FP2 Moto3 Jerman 2026 dengan catatan yang cukup positif. Pada putaran awal, pembalap berusia 17 tahun tersebut langsung menempati posisi ke-12.

Di saat yang sama, Maximo Quiles langsung menunjukkan kecepatannya sejak awal sesi. Pembalap asal Spanyol itu memimpin daftar waktu tercepat dan berhasil membuka hari kedua balapan dengan performa meyakinkan.

Persaingan sejak awal berlangsung ketat karena seluruh pembalap berusaha menemukan setelan terbaik motor mereka. Sachsenring yang memiliki karakter tikungan teknis membuat setiap pembalap harus memanfaatkan setiap putaran secara maksimal.

Namun, setelah sesi memasuki lima menit pertama, posisi Veda mulai mengalami penurunan. Ia terlempar dari jajaran 15 besar hingga turun ke posisi ke-20 akibat catatan waktunya belum mampu mengikuti peningkatan para rival.

Kecepatan Veda Sempat Meningkat di Tengah Sesi

Setelah beberapa lap berikutnya, performa Veda mulai menunjukkan perkembangan. Kecepatan motornya meningkat sehingga ia kembali memperbaiki posisinya ke peringkat ke-15.

Selama 10 menit pertama, posisi Veda terus berubah-ubah di papan klasemen. Ia beberapa kali keluar masuk kelompok belasan karena selisih waktu antar pembalap sangat tipis.

Di sisi lain, perebutan posisi terdepan semakin sengit. Meski demikian, Maximo Quiles tetap mampu mempertahankan catatan waktu terbaiknya dari gempuran para pesaing.

Editor: Banu Adikara
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