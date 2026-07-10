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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 11 Juli 2026 | 03.27 WIB

Hasil Practice Moto3 Jerman 2026: Veda Ega Pratama Jadi yang Tercepat, Tampil Sensasional di Sachsenring

Veda Ega Pratama tampil tercepat pada sesi practice Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring setelah mencatat waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama tampil tercepat pada sesi practice Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring setelah mencatat waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama mencatat kejutan besar dengan menjadi yang tercepat pada sesi practice Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Jumat (10/7/2026) sore WIB.

Rider Honda Team Asia itu bangkit dari performa kurang meyakinkan pada awal sesi hingga akhirnya menutup latihan dengan catatan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik.

Bagaimana Jalannya Practice Moto3 Jerman 2026?

Sesi practice Moto3 Jerman 2026 berlangsung sengit sejak awal. Beberapa insiden langsung mewarnai jalannya latihan di Sirkuit Sachsenring sehingga membuat persaingan semakin menarik.

Maximo Quiles menjadi salah satu pebalap pertama yang mengalami masalah setelah keluar lintasan di tikungan ketujuh.

Tak lama berselang, Guido Pini juga terlibat senggolan dengan Adrian Cruces, meski keduanya mampu melanjutkan sesi.

Di tengah situasi tersebut, Brian Uriarte sempat tampil dominan. Pebalap itu memimpin klasemen sementara sebelum seluruh rider masuk pit dengan catatan waktu 1 menit 26,110 detik.

Joel Kelso membayangi Uriarte di posisi kedua. Selisih waktu keduanya hanya mencapai 0,056 detik sehingga persaingan menuju penghujung sesi diprediksi berlangsung ketat.

Mengapa Veda Ega Pratama Bisa Bangkit?

Veda Ega Pratama justru mengawali practice dengan hasil yang kurang memuaskan. Pebalap asal Gunungkidul itu hanya berada di posisi ke-22 sebelum melakukan pit stop.

Editor: Bintang Pradewo
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