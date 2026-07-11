Jadwal Moto3 Jerman 2026: Veda Ega Pratama Tercepat di Practice, Langsung Lolos Q2

Veda Ega Pratama tampil tercepat pada sesi Practice Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring dan memastikan tiket langsung ke sesi Q2. (Instagram/@teamvedaofficial)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi Practice Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Jumat (10/7/2026).
Rider Honda Team Asia itu mencatat waktu 1 menit 25,848 detik sekaligus memastikan tiket langsung ke sesi Q2, membuka peluang besar untuk memulai balapan dari posisi depan.
Bagaimana Veda Ega Menjadi yang Tercepat di Practice?
Veda Ega Pratama menunjukkan peningkatan performa luar biasa sepanjang sesi Practice Moto3 Jerman 2026.
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Meski sempat tercecer di posisi ke-22 pada awal latihan, pembalap berusia 17 tahun itu mampu bangkit dan menorehkan waktu tercepat 1:25,848.
Catatan tersebut membuat Veda mengungguli Joel Esteban (Level Up MTA) yang membukukan 1:25,856 serta Eddie Oshea (MLav Racing) dengan waktu 1:25,883.
Selisih waktu yang sangat tipis menunjukkan persaingan Moto3 berlangsung ketat sejak hari pertama.
Keberhasilan menjadi yang tercepat sekaligus memastikan Veda lolos langsung ke sesi Q2. Hasil itu membuatnya tidak perlu melalui Q1 sehingga memiliki peluang lebih besar untuk meraih posisi start terbaik pada balapan Minggu nanti.
Akun resmi MotoGP melalui media sosial X juga menyoroti pencapaian pembalap Indonesia tersebut.
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