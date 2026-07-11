Veda Ega Tak Ingin Terlena Usai Jadi yang Tercepat di Practice Moto3 Jerman 2026

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, finis posisi pertama pada sesi practice Moto3 Jerman 2026. Meski demikian, pembalap Honda Team Asia itu tak ingin terlena dan bertekad untuk menutup seri balapan ke-11 itu dengan hasil positif.

Setelah berjuang susah payah, Veda sukses menutup rangkaian hari pertama dengan hasil positif di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Jumat (10/7) kemarin. Dia sempat finis posisi ke-23 pada sesi free practice, sebelum akhirnya melesat menjadi yang tercepat di sesi practice dengan catatan waktu 1 menit 25,848 detik.

Veda pun sangat senang bisa mengukir catatan positif di hari pertama Moto3 Jerman 2026. Dia menilai, hasil manis ini tak luput dari kerja keras para kru Honda Team Asia yang telah memperbaiki kekurangan pada motornya.

"Saya sangat senang dengan hasil yang kami raih hari ini. Tadi (Jumat) pagi saya sempat sedikit kesulitan menemukan feeling yang tepat dengan motor, sehingga bersama tim kami bekerja keras untuk memperbaikinya pada sesi sore,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Menjadi yang tercepat di sesi practice membuat kepercayaan diri Veda berlipat ganda. Namun, ia tak ingin terlena begitu saja karena masih harus melakoni sesi penting lainnya seperti kualifikasi dan balapan utama.

“Menutup hari Jumat di posisi pertama tentu menjadi perasaan yang luar biasa dan memberi kami tambahan kepercayaan diri. Namun, ini baru hari pertama. Kami masih memiliki FP2, sesi kualifikasi, dan balapan, jadi belum ada yang benar-benar tercapai,” terang Veda.

Veda belum sepenuhnya puas dengan catatan positif yang diukirnya pada hari pertama. Pembalap asal Gunungkidul itu membidik hasil manis di sesi kualifikasi dan balapan utama.

“Kami harus tetap fokus, terus bekerja keras, dan terus melakukan peningkatan besok. Saya akan memberikan yang terbaik untuk meraih hasil bagus di kualifikasi dan kembali bersaing memperebutkan hasil maksimal pada akhir pekan ini,” tegas Veda.