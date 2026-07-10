Hasil FP1 Moto3 Jerman 2026: Veda Ega Pratama Posisi 23, Hakim Danish Tembus 7 Besar

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Jerman 2026 di posisi ke-23 pada Jumat (10/7/2026) siang WIB di Sirkuit Sachsenring, Jerman. Sementara itu, pembalap Malaysia Hakim Danish tampil impresif dengan finis di posisi ketujuh, sedangkan Alvaro Carpe menjadi yang tercepat lewat catatan waktu 1 menit 25,996 detik.

Sesi FP1 Moto3 Jerman langsung berlangsung sengit sejak lampu hijau menyala. Para pembalap saling mempertajam catatan waktu demi mendapatkan gambaran awal setelan motor terbaik untuk menghadapi akhir pekan balapan di Sachsenring.

Bagaimana Jalannya FP1 Moto3 Jerman 2026? Persaingan langsung memanas sejak lima menit pertama sesi latihan bebas dimulai. Maximo Quiles menjadi pembalap pertama yang memimpin klasemen sementara setelah mencatat waktu 1 menit 26,734 detik.

Catatan tersebut membuat Quiles berada di posisi teratas pada fase awal FP1. Marcos Uriarte kemudian mengikuti di posisi kedua, sementara Valentin Perrone melengkapi tiga besar sementara.

Hakim Danish juga tampil cukup menjanjikan sejak awal sesi. Pembalap Malaysia itu langsung menembus posisi keempat dan menunjukkan kecepatan yang kompetitif di lintasan sepanjang 3,671 kilometer tersebut.

Sementara itu, Veda Ega Pratama memulai sesi dengan berada di posisi ke-21. Pembalap Indonesia tersebut terlihat fokus mencari ritme terbaik sambil beradaptasi dengan karakter Sirkuit Sachsenring yang memiliki banyak tikungan dan perubahan elevasi.

Veda Ega Pratama Sempat Naik Posisi Performa Veda mulai membaik ketika sesi memasuki sekitar menit ketujuh. Ia berhasil mempertajam catatan waktunya sehingga melonjak ke posisi ke-16.

Pada fase tersebut, Hakim Danish justru sempat turun hingga posisi ke-19. Pergantian posisi berlangsung sangat cepat karena banyak pembalap terus memperbaiki waktu putaran mereka.