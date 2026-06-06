Hasil FP2 Moto2 Hungaria 2026: Manuel Gonzalez Catatkan 1 Menit 39 Detik, Kandidat MotoGP Langsung Unjuk Gigi

JawaPos.com — Manuel Gonzalez tampil sebagai pembalap tercepat pada FP2 Moto2 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Sabtu (6/6/2026), setelah mencatatkan waktu 1 menit 39,913 detik. Rider LM-D Intact GP itu menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus kisaran 1 menit 39 detik dan mengirim sinyal kuat jelang sesi kualifikasi.

Persaingan di barisan depan berlangsung sangat ketat sepanjang sesi latihan kedua yang berlangsung selama 30 menit.

David Alonso terus menempel Gonzalez dengan selisih hanya 0,124 detik, sementara Tony Arbolino melengkapi tiga besar setelah tertinggal 0,251 detik dari catatan terbaik.

Siapa Pembalap Tercepat di FP2 Moto2 Hungaria 2026? Manuel Gonzalez menjadi pembalap tercepat FP2 Moto2 Hungaria 2026 dengan torehan 1:39.913.

Catatan tersebut membuatnya unggul atas seluruh rival dan menjadi satu-satunya rider yang berhasil mencatat waktu di bawah 1 menit 40 detik.

Kecepatan Gonzalez terlihat konsisten sejak awal sesi hingga bendera kotak-kotak dikibarkan.

Pembalap asal Spanyol itu mampu memaksimalkan kondisi lintasan yang cerah dan stabil untuk mencetak benchmark baru menjelang kualifikasi.

David Alonso kembali menunjukkan performa impresif dengan menempati posisi kedua. Pembalap CFMOTO Aspar itu terus menjaga tekanan terhadap Gonzalez dan menjadi salah satu kandidat kuat perebut pole position.