Suka Karakter Sirkuit Sachsenring, Veda Ega Antusias Hadapi Moto3 Jerman 2026

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama antusias menghadapi Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring pada akhir pekan ini. Dia mengaku menyukai karakteristik sirkuit tersebut yang dinilai sangat teknis.

Sementara, rangkaian balap Moto3 Jerman 2026 dimulai pada Jumat (10/7). Veda Ega Pratama dan para rider lain, akan memulai perjuangan dengan menjalani free practice 1 pada pukul 14.00 WIB, dan dilanjutkan sesi practice pukul 18.15 WIB di di Sirkuit Sachsenring.

Veda Ega Prratama datang ke Sirkuit Sachsenring dengan catatan negatif. Pembalap Honda Team Asia itu gagal finis dalam balapan Moto3 Belanda setelah terjatuh di lap ke-8 saat sedang bertarung di barisan depan.

Veda mengaku kecewa karena gagal mendulang poin dalam seri balapan tersebut. Namun demikian, kepercayaan dirinya tidak luntur. Rider asal Gunungkidul itu menatap optimistis balapan Moto3 Jerman 2026.

"Saya senang bisa kembali balapan setelah seri Assen. Tentu saja hasil di sana cukup mengecewakan karena kami sebenarnya memiliki kecepatan untuk bersaing di barisan depan. Namun, saya juga mengambil banyak kepercayaan diri dari performa yang kami tunjukkan sepanjang akhir pekan,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dipetik Jumat (10/7).

Sirkuit Sachsenring dikenal sebagai salah satu sirkuit paling teknikal dalam kalender MotoGP. Lintasan sepanjang 3,67 kilometer itu memiliki sepuluh tikungan ke kiri serta karakter naik-turun yang menjadi tantangan bagi seluruh pembalap.

Kendati demikian, Veda mengaku suka dengan karater Sirkuit Sachsenring. Pasalnya, dia sudah pernah mencicipi lintasan tersebut sebelum promosi ke Kejuaraan Dunia Moto3 sehingga cukup memahami karakter lintasan.

“Sachsenring adalah sirkuit yang saya sukai. Lintasannya sangat teknis dan berbeda dari banyak trek lainnya, jadi ini akan menjadi tantangan yang menarik. Target saya adalah terus berkembang, bekerja sama dengan tim dengan baik sejak sesi pertama, dan membangun akhir pekan balapan yang kuat,” terang dia.