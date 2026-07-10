Jadwal Moto3 Jerman 2026: Kesempatan Veda Ega Pratama Kembali Raih Poin, Mampukah Bangkit di Sachsenring?

JawaPos.com — Veda Ega Pratama kembali melanjutkan perjuangannya di Moto3 2026 dengan tampil pada seri ke-11 di Sirkuit Sachsenring, Jerman, akhir pekan ini.

Pembalap Honda Team Asia itu memburu kebangkitan setelah gagal meraih poin secara konsisten dalam tiga balapan terakhir demi mempertahankan posisinya di papan atas klasemen.

Kapan Veda Ega Pratama Mulai Tampil di Moto3 Jerman 2026? Rangkaian Moto3 Jerman 2026 dimulai pada Jumat (10/7/2026) dengan sesi Free Practice 1 yang berlangsung pukul 14.00-14.35 WIB.

Setelah itu, para pembalap kembali turun lintasan untuk menjalani sesi Practice pada pukul 18.15-18.50 WIB.

Hari pertama menjadi kesempatan penting bagi seluruh pembalap untuk menemukan setelan motor terbaik di Sirkuit Sachsenring.

Trek yang memiliki karakter sempit dan didominasi tikungan ke kiri itu kerap menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pembalap Moto3.

Memasuki Sabtu (11/7/2026), Veda kembali menjalani dua agenda penting. Dia akan mengikuti Free Practice 2 pada pukul 13.40-14.10 WIB sebelum tampil pada sesi kualifikasi yang dimulai pukul 17.45 WIB.

Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start balapan pada Minggu (12/7/2026). Start dari barisan depan tentu menjadi modal penting untuk bersaing memperebutkan poin di kelas Moto3 yang dikenal sangat kompetitif.