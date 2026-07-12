Hasil MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Tak Terkejar, Menang di Sachsenring!

JawaPos.com — Marc Marquez menjuarai MotoGP Jerman 2026 setelah mendominasi balapan utama di Sirkuit Sachsenring, Minggu (12/7/2026) malam WIB.

Start dari pole position, pembalap Ducati Lenovo Team itu memimpin sejak lap pertama hingga finis dan mengamankan kemenangan dengan keunggulan sekitar dua detik atas Ai Ogura, sementara Raul Fernandez melengkapi podium.

Bagaimana jalannya balapan sejak start? Balapan utama MotoGP Jerman 2026 berlangsung selama 30 lap dengan Marc Marquez memulai dari pole position. Di belakangnya berdiri Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio, sedangkan Marco Bezzecchi dipastikan absen setelah mengalami cedera patah tulang selangka saat sesi kualifikasi.

Saat lampu start padam, Marc Marquez langsung melesat mempertahankan posisi terdepan. Alex Marquez terus membayangi dari posisi kedua, sementara Ai Ogura sempat naik ke urutan ketiga sebelum disalip rekan setimnya di Trackhouse Racing, Raul Fernandez, di tikungan ke-13. Fabio Di Giannantonio justru kehilangan posisi dan turun ke peringkat keempat.

Memasuki lap ketiga, persaingan di depan masih sangat rapat. Marc Marquez hanya unggul sekitar 0,268 detik atas Alex Marquez, menunjukkan tekanan dari sang adik masih cukup besar pada fase awal balapan.

Namun, situasi berubah ketika Fabio Di Giannantonio mengalami insiden. Pembalap Italia itu terjatuh di tikungan ke-10 setelah motornya kehilangan traksi dan terseret ke area gravel sehingga gagal melanjutkan balapan.

Mengapa Marc Marquez sulit dikejar? Memasuki lap ke-10, Marc Marquez mulai memperlihatkan ritme balapan yang konsisten. Meski Alex Marquez masih mengikuti dari belakang, jarak perlahan mulai melebar seiring kestabilan catatan waktu sang pemimpin lomba.

Di belakang mereka, duet Trackhouse Racing tampil impresif. Raul Fernandez mempertahankan posisi ketiga dengan Ai Ogura terus menempel sangat dekat. Sementara itu, Pedro Acosta berhasil melewati Jorge Martin untuk naik ke posisi kelima.

Drama kemudian terjadi ketika Alex Marquez mengalami low side di tikungan ke-13. Pembalap Gresini Racing itu kehilangan cengkeraman ban depan dan terjatuh sehingga peluangnya merebut kemenangan langsung sirna.