Jadwal Moto3 Jerman 2026: Momentum Veda Ega Kembali Raih Poin

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, akan kembali beraksi dalam kompetisi Moto3 2026 seri Jerman. Seri balapan ini menjadi momentum rider Honda Team Asia itu kembali ke jalur poin.

Rangkaian seri balapan Moto3 Jerman 2026 akan dimulai pada Jumat (10/7) hingga Minggu (12/7). Seri balapan ke-11 musim ini tersebut akan digelar di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Erstthal, Jerman.

Veda datang ke Jerman dengan hasil minor. Pada seri balapan di Sirkuit Assen, Belanda, rider berusia 17 tahun itu gagal finis setelah kecelakaan di lap ke-8. Alhasil, ia tidak membawa pulang poin sebiji pun dari seri balapan Moto3 Belanda 2026.

Maka itu, Moto3 Jerman 2026 menjadi momentum Veda untuk kembali ke jalur poin. Terlebih, rider Honda Team Asia itu sedang bertarung sengit dengan pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, di papan klasemen sementara pembalap Moto3 2026.

Veda menduduki peringkat ketujuh dengan raihan 82 poin, sama seperti Danish. Namun rider Malaysia itu berhak menghuni peringkat keenam karena sudah mencatatkan satu kemenangan dalam balapan utama.

Pemimpin klasemen sementara saat ini adalah Maximo Quiles dengan koleksi 211 poin, hasil dari enam kemenangan dan sembilan podium. Pembalap CFMOTO itu unggul 90 poin atas pesaing terdekatnya, Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

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Sementara, rangkaian Moto3 Jerman 2026 akan dimulai dengan agenda free practice 1 pada Jumat (10/7) pada pukul 14.00 WIB. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi practice pada pukul 18.15 WIB.

Pada hari berikutnya, Sabtu (11/7), Veda dan para rider lainnya juga akan menjalani dua sesi. Sesi pertama adalah free practice 2 pukul 13.40 WIB, dan sesi kualifikasi pada 17.45 WIB yang akan menentukan posisi di balapan utama Moto3 Jerman 2026.