Veda Ega Pratama Turun Peringkat di Klasemen Moto3 Usai Balapan di GP Belanda

Veda Ega Pratama akan memulai race Moto3 Belanda 2026 dari posisi ketujuh setelah tampil impresif pada sesi kualifikasi di Sirkuit Assen. (Dok. Honda Team Asia via Antara)
JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ketujuh klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di Sirkuit Assen, Belanda, Minggu (28/6).
Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finis. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Team Asia itu hanya menyelesaikan delapan lap sebelum menghentikan balapan.
Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin. Namun, posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danish yang finis ketujuh di Assen mendapat tambahan sembilan poin untuk menyamai koleksi Veda.
Danish kini menempati posisi keenam klasemen sementara dengan 82 poin, sedangkan Veda berada di urutan ketujuh dengan jumlah poin yang sama.
Kegagalan finis di Assen membuat Veda belum mampu memangkas jarak dari para pembalap di lima besar. Ia kini tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte dan Marco Morelli yang sama-sama mengoleksi 102 poin di posisi keempat dan kelima.
Sementara itu, Maximo Quiles makin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit 51,801 detik dan berhak atas tambahan 25 poin.
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Kemenangan tersebut membuat Quiles kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin.
David Almansa naik ke posisi ketiga klasemen dengan 109 poin setelah finis kedua di Assen, sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi keempat dan kelima.
Pada balapan GP Belanda, podium ditempati Quiles, Almansa, dan Morelli. Valentin Perrone finis keempat, disusul Jesus Rios, Brian Uriarte, Hakim Danish, Joel Kelso, Adrian Fernandez, dan Casey O'Gorman yang melengkapi posisi sepuluh besar.
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