Veda Ega Pratama dan Zen Mitani Gagal Finis! Berikut Hasil Lengkap Moto3 Belanda

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama gagal finis di balapan balapan Moto3 Belanda 2026 setelah terjatuh pada lap kedelapan di Sirkuit Assen, Minggu, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman MotoGP, Veda yang memulai balapan dari posisi ketujuh sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan meski sempat turun ke posisi kesembilan pada akhir lap pertama.

Pembalap Honda Team Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi kelima saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi tiga besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan.

Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Maximo Quiles. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almansa dalam perebutan posisi terdepan.

Namun, posisi Veda mulai menurun pada lap ketujuh setelah disalip Quiles dan Hakim Danish. Sebelum lap ketujuh berakhir, Veda turun ke posisi kedelapan.

Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap kedelapan setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan.

Hasil tersebut membuat Veda pulang tanpa tambahan poin dari putaran Moto3 Belanda 2026.