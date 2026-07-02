Serena Williams Ogah Hadiri Jumpa Pers, Usai Tersingkir Pada Babak Pertama Wimbledon

JawaPos.com - Sejumlah wartawan yang menunggu Serena Williams selepas laga come back di Wimbledon harus pulang dengan tangan hampa. Alih-alih muncul di ruang konferensi pers, legenda tenis Amerika Serikat itu hanya menitipkan pesan singkat melalui panitia.

Serena, yang menjalani pertandingan tunggal pertamanya di level profesional setelah hampir empat tahun absen, langsung tersingkir di babak pertama. Petenis 44 tahun itu kalah 3-6, 7-6(6), 3-6 dari petenis Australia Maya Joint pada Rabu (1/7) dini hari kemarin.

Keputusan Serena untuk tidak menghadiri sesi konferensi pers memunculkan tanda tanya. Sebab, dalam turnamen grand slam, pemain pada umumnya diwajibkan memenuhi permintaan wawancara media.

Namun, pihak Wimbledon memberikan dispensasi kepada Serena dan hanya membagikan pernyataan tertulis atas namanya.

“Sungguh menyenangkan bisa kembali ke Wimbledon. Saya tidak pernah menyangka akan berada di sini. Atmosfernya luar biasa, dan bisa kembali melangkah ke lapangan terasa sangat istimewa,” tulis Serena lewat sebuah pesan singkat.

“Saya benar-benar menikmati momen ini. Saya merindukannya dan menikmati setiap detiknya lebih dari apa pun.”