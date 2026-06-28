Hasil AVC Men's Volleyball Cup 2026: Sejarah! Indonesia Tembus Final Perdana usai Bungkam India

Timnas voli putra Indonesia menang atas India di AVC Men's Volleyball Cup 2026. (instagram @indonesian_volleyball)
JawaPos.com - Timnas bola voli putra Indonesia sukses mengunci tiket final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Kepastian itu didapat setelah Boy Arnez cs menumbangkan tuan rumah India lewat pertarungan lima set dengan skor akhir 3-2 (15-25, 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-13).
Kemenangan dramatis itu didapat Indonesia di Ahmedabad, Gujarat, India pada Sabtu (27/6) malam WIB. Tim bola voli besutan Reidel Toiran sukses melenggang ke babak final turnamen tersebut usai bermain impresif dalam pertempuran lima set.
Hasil ini sekaligus membuat tim bola voli Indonesia mengukir tinta emas. Sebab, untuk pertama kalinya tim Merah Putih melenggang ke partai puncak sejak debut di ajang tersebut pada 2023.
Pencapaian terbaik tim Merah Putih adalah menempati posisi enam final pada turnamen edisi 2023 dan 2025. Sementara pada edisi 2024, Indonesia harus terpuruk di posisi ke-11 final standings.
Di partai final, Indonesia akan bersua dengan Korea Selatan pada Minggu (28/6) pukul 20.30 WIB. Menarik untuk dinantikan apakah pasukan Reidel Toiran bisa kembali mengukir hasil bersejarah dengan mengunci gelar juara.
Pada set pertama, Indonesia sempat kewalahan dengan permainan cepat tim tuan rumah. Serangan Indonesia juga banyak yang diblok oleh India.
Baca Juga:Timnas Tanjung Verde Lolos ke Babak 32 Besar, Vozinha Tak Sabar Hadapi Argentina dan Lionel Messi
Pasukan Reidel Toiran pun harus mengakui ketangguhan tim tuan rumah. India mengunci kemenangan atas Indonesia di set pertama dengan skor 25-15.
Berlanjut set kedua, Indonesia langsung tampil menggebrak. Permainan Boy Arnez Arabi dan kolega membawa mereka pada kemenangan dramatis 26-24.
Indonesia pun sukses mempertahankan catatan positif tersebut. Tim Merah Putih mengunci kemenangan 25-20 atas India, sekaligus mengubah skor menjadi unggul 2-1.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol