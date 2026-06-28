Hasil AVC Men's Volleyball Cup 2026: Sejarah! Indonesia Tembus Final Perdana usai Bungkam India

JawaPos.com - Timnas bola voli putra Indonesia sukses mengunci tiket final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Kepastian itu didapat setelah Boy Arnez cs menumbangkan tuan rumah India lewat pertarungan lima set dengan skor akhir 3-2 (15-25, 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-13).

Kemenangan dramatis itu didapat Indonesia di Ahmedabad, Gujarat, India pada Sabtu (27/6) malam WIB. Tim bola voli besutan Reidel Toiran sukses melenggang ke babak final turnamen tersebut usai bermain impresif dalam pertempuran lima set.

Hasil ini sekaligus membuat tim bola voli Indonesia mengukir tinta emas. Sebab, untuk pertama kalinya tim Merah Putih melenggang ke partai puncak sejak debut di ajang tersebut pada 2023.

Pencapaian terbaik tim Merah Putih adalah menempati posisi enam final pada turnamen edisi 2023 dan 2025. Sementara pada edisi 2024, Indonesia harus terpuruk di posisi ke-11 final standings.

Di partai final, Indonesia akan bersua dengan Korea Selatan pada Minggu (28/6) pukul 20.30 WIB. Menarik untuk dinantikan apakah pasukan Reidel Toiran bisa kembali mengukir hasil bersejarah dengan mengunci gelar juara.

Jalannya Pertandingan Pada set pertama, Indonesia sempat kewalahan dengan permainan cepat tim tuan rumah. Serangan Indonesia juga banyak yang diblok oleh India.

Pasukan Reidel Toiran pun harus mengakui ketangguhan tim tuan rumah. India mengunci kemenangan atas Indonesia di set pertama dengan skor 25-15.

Berlanjut set kedua, Indonesia langsung tampil menggebrak. Permainan Boy Arnez Arabi dan kolega membawa mereka pada kemenangan dramatis 26-24.