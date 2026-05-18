Andika Rachmansyah
Selasa, 19 Mei 2026 | 00.09 WIB

Reaksi Pelatih Jakarta Bhayangkara Presisi Usai Ukir Sejarah Juara AVC Men’s Volleyball Champions League 2026

Jakarta Bhayangkara Presisi Juara AVC Men’s Volleyball Champions League 2026. (Dok. PBVSI)

JawaPos.com - Jakarta Bhayangkara Presisi (JBP) sukses menorehkan sejarah besar untuk Indonesia setelah keluar sebagai juara AVC Men’s Volleyball Champions League 2026. Reidel Toiran selaku pelatih mengaku sangat bangga dengan prestasi tersebut.

Kepastian juara Bhayangkra Presisi didapat setelah menumbangkan wakil Iran, Foolad Sirjan Iranian, dalam partai final di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (17/5) kemarin. Farhan Halim cs menang dengan skor akhir 3-1 (25-20, 24-26, 25-23, dan 25-23).

Sebagai pelatih, Reidel sangat bangga. Juru taktik asal Kuba itu memberikan apresiasi setinggi langit kepada seluruh pemain Jakarta Bhayangkara Presisi yang sukses mengukir sejarah besar untuk Indonesia.

“Luar biasa. Kita menjadi juara dan ini pencapaian yang sangat membanggakan,” kata Reidel dalam keterangan PP PBVSI, dikutip Senin (18/5/2026).

Kemenangan Jakarta Bhayangkara Presisi ini sangat luar biasa karena jadi sejarah. Untuk pertama kalinya ada tim Indonesia yang mampu menjuarai AVC Men’s Volleyball Champions League.

Selain itu, keberhasilan Jakarta Bhayangkara Presisi ini sekaligus menegaskan ketangguahn wakil Indonesia di turnamen antar klub paling bergengsi di Asia tersebut. Mereka mematahkan dominasi Iran dalam ajang tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Farhan. Pevoli berusia 25 tahun itu sangat bangga bisa menjadi bagian dari sejarah. Apalagi, kemenangan tersebut mereka dapat dengan menghadapi lawan yang dihuni pemain kelas dunia.

“Buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa satu tim dengan pemain-pemain top level, lawannya juga top level. Bangga bisa memberikan yang terbaik,” ujar Farhan.

Sementara itu, Manajer Jakarta Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Namun, Pipit mengingatkan kepada seluruh elemen tim untuk tidak terlena dengan pencapaian bersejarah tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki menjadi juara AVC. Ini bukan akhir, karena nanti dua tim ini akan berangkat mengikuti world championship. Ini kebanggaan kita semua,” ujar dia.

Editor: Hendra
