Indonesia Tantang Thailand di Perempat Final Kejuaraan Junior Asia 2026

JawaPos.com - Tim bulu tangkis junior Indonesia akan menghadapi unggulan pertama Thailand pada perempat final nomor beregu campuran Kejuaraan Junior Asia 2026 di Yatsushiro City General Gymnasium, Jepang, Senin (29/6), dikutip dari ANTARA.

Berdasarkan laman resmi BWF, Minggu, Indonesia lolos ke babak delapan besar sebagai runner-up Grup D, sedangkan Thailand melaju dengan status juara Grup A.

Pertemuan melawan Thailand menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda karena lawan memiliki komposisi pemain yang merata, terutama di sektor tunggal putri dan ganda putri.

Di sektor tunggal putri, Indonesia yang mengandalkan Mayla Cahya Afilian Pratiwi berpotensi berhadapan dengan Yataweeming Ketklieng, pemain Thailand yang sudah memiliki pengalaman tampil di sejumlah turnamen BWF World Tour.

Selain Ketklieng, Thailand juga memiliki Anyapat Phichitpreechasak yang berstatus juara dunia junior 2025.

Dengan kekuatan tersebut, Fardhan Raindanda Joe dan kawan-kawan dituntut tampil lebih solid sejak partai awal untuk menjaga peluang melaju ke semifinal.

Sementara itu, Malaysia yang menjadi juara Grup D setelah mengalahkan Indonesia 1-2 akan menghadapi China pada perempat final.

China sendiri harus puas lolos sebagai runner-up Grup B setelah kalah dari Jepang 0-2 pada laga terakhir fase grup. Jepang kemudian akan menghadapi Taiwan, sedangkan India bertemu Hong Kong.