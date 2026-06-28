Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 28 Juni 2026 | 22.44 WIB

Update Klasemen Moto3 2026! Link Live Streaming Veda Ega Pratama Start P7 di Sirkuit Assen, Peluang Podium Terbuka Lebar

Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Assen 2026 dari posisi ketujuh setelah tampil impresif pada sesi kualifikasi bersama Honda Team Asia. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Assen 2026 dari posisi ketujuh setelah tampil impresif pada sesi kualifikasi bersama Honda Team Asia. (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Veda Ega Pratama kembali menjadi harapan Indonesia pada seri Moto3 Belanda 2026 yang berlangsung di Sirkuit Assen, Minggu (28/6).

Pembalap Honda Team Asia itu akan memulai balapan pukul 16.00 WIB dari posisi ketujuh setelah tampil impresif di sesi kualifikasi, sekaligus menjaga peluang memperbaiki posisinya di klasemen sementara Moto3 2026.

Bagaimana Perjalanan Veda Ega Pratama hingga Start dari Posisi Ketujuh?

Perjuangan Veda Ega Pratama menuju baris ketiga tidak berlangsung mudah. Pembalap asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu sempat gagal menembus 14 besar pada sesi latihan bebas sehingga harus menjalani Kualifikasi 1 (Q1).

Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sangat baik. Veda menjadi pembalap tercepat di Q1 sehingga berhak melaju ke Q2 bersama 18 pembalap lainnya untuk memperebutkan pole position.

Pada sesi penentuan tersebut, Veda bahkan sempat menghuni tiga besar. Namun persaingan yang semakin ketat membuatnya akhirnya mengakhiri kualifikasi di posisi ketujuh dengan selisih waktu +0,560 detik dari peraih pole position, Maximo Quiles.

Hasil itu membuat pembalap Honda Team Asia tersebut akan memulai balapan dari baris ketiga. Posisi ini menjadi salah satu grid terbaik yang pernah diraihnya pada musim Moto3 2026.

Susunan Grid Start Moto3 Assen 2026

Persaingan di barisan depan dipimpin oleh Maximo Quiles dari CFMoto Gaviota Aspar Team yang sukses merebut pole position. Dia akan ditemani Joel Kelso dan Brian Uriarte di baris pertama.

Sementara itu, Veda Ega Pratama berada di urutan pertama baris ketiga bersama para pembalap papan atas Moto3 musim ini.

Baris 1

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Veda Ega Pratama Bidik Podium Moto3 Belanda 2026, Janji Tampil Maksimal di Assen - Image
Sports

Veda Ega Pratama Bidik Podium Moto3 Belanda 2026, Janji Tampil Maksimal di Assen

Minggu, 28 Juni 2026 | 17.12 WIB

Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Belanda 2026: Start P7, Kesempatan Emas Rebut Podium di Assen - Image
Sports

Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Belanda 2026: Start P7, Kesempatan Emas Rebut Podium di Assen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16.19 WIB

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026 - Image
Sports

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Minggu, 28 Juni 2026 | 16.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore