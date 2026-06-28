Update Klasemen Moto3 2026! Link Live Streaming Veda Ega Pratama Start P7 di Sirkuit Assen, Peluang Podium Terbuka Lebar

Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Assen 2026 dari posisi ketujuh setelah tampil impresif pada sesi kualifikasi bersama Honda Team Asia. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama kembali menjadi harapan Indonesia pada seri Moto3 Belanda 2026 yang berlangsung di Sirkuit Assen, Minggu (28/6).
Pembalap Honda Team Asia itu akan memulai balapan pukul 16.00 WIB dari posisi ketujuh setelah tampil impresif di sesi kualifikasi, sekaligus menjaga peluang memperbaiki posisinya di klasemen sementara Moto3 2026.
Perjuangan Veda Ega Pratama menuju baris ketiga tidak berlangsung mudah. Pembalap asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu sempat gagal menembus 14 besar pada sesi latihan bebas sehingga harus menjalani Kualifikasi 1 (Q1).
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Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sangat baik. Veda menjadi pembalap tercepat di Q1 sehingga berhak melaju ke Q2 bersama 18 pembalap lainnya untuk memperebutkan pole position.
Pada sesi penentuan tersebut, Veda bahkan sempat menghuni tiga besar. Namun persaingan yang semakin ketat membuatnya akhirnya mengakhiri kualifikasi di posisi ketujuh dengan selisih waktu +0,560 detik dari peraih pole position, Maximo Quiles.
Hasil itu membuat pembalap Honda Team Asia tersebut akan memulai balapan dari baris ketiga. Posisi ini menjadi salah satu grid terbaik yang pernah diraihnya pada musim Moto3 2026.
Persaingan di barisan depan dipimpin oleh Maximo Quiles dari CFMoto Gaviota Aspar Team yang sukses merebut pole position. Dia akan ditemani Joel Kelso dan Brian Uriarte di baris pertama.
Sementara itu, Veda Ega Pratama berada di urutan pertama baris ketiga bersama para pembalap papan atas Moto3 musim ini.
Baris 1
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