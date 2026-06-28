Veda Ega Pratama Bidik Podium Moto3 Belanda 2026, Janji Tampil Maksimal di Assen

Veda Ega Pratama, menatap optimistis balapan Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Minggu (28/6/2026) pukul 16.00 WIB.(Instagram/@teamvedaofficial)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama optimistis mampu bersaing di barisan depan Moto3 Belanda 2026 setelah mengamankan posisi ketujuh pada sesi kualifikasi. Pembalap Honda Team Asia itu bertekad tampil maksimal saat balapan di Sirkuit Assen, Minggu (28/6/2026) pukul 16.00 WIB.
Veda akan memulai balapan dari baris ketiga atau tepatnya posisi ketujuh. Grid tersebut didapat setelah tampil impresif pada sesi kualifikasi yang berlangsung pada Sabtu (27/6) kemarin.
Pebalap asal Gunungkidul itu memulai perjuangannya dari kualifikasi pertama (Q1) hingga berhasil menembus Q2. Di sesi Q2, Veda sempat menghuni lima besar, namun pada akhirnya finis ke posisi ketujuh.
Veda sangat senang dengan hasil positif tersebut. Sebab, ia tidak memulai akhir pekan dengan manis setelah sempat mengalami kecelakaan pada sesi practice Moto3 Belanda 2026.
"Hari ini (Sabtu) adalah hari yang sangat baik, jauh lebih baik daripada kemarin setelah kecelakaan. Kemarin saya pikir ini bisa menjadi akhir pekan yang sulit, tetapi hari ini adalah hari baru dan kami memulai lagi," kata Veda dalam rilis resmi Honda Team Asia, dipetik Sabtu (28/6).
Veda mengungkap bahwa tim menganalisis kekurangan pada sesi latihan hingga membuatnya terjatuh. Dia menyebut timnya telah bekerja sangat baik, karena kepercayaan dirinya meningkat saat memulai sesi FP2 hingga memasuki kualifikasi.
"Setelah kecelakaan, kami menganalisis semuanya bersama tim, melihat di mana saya dapat meningkatkan performa dan di mana kami memiliki masalah dengan motor. Kami bekerja dengan baik dan pagi ini di FP2 saya sudah merasa jauh lebih percaya diri," jelas Veda.
"Sejak awal hari saya memiliki perasaan yang baik dengan diri saya sendiri dan dengan motor. Meskipun kualifikasi sangat panas dan kondisinya berbeda dibandingkan dengan pagi hari, saya tetap memiliki kepercayaan diri yang baik," tambahnya.
Di sesi kualifikasi, Veda mengungkapkan sebenarnya masih ada kekurangan dari segi pengaturan ban. Meski begitu, ia tetap dalam kepercayaan diri tinggi untuk bersaing di Moto3 Belanda 2026.
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"Di Q1 dan Q2 saya merasa kuat. Penampilan pertama saya di Q2 sangat bagus, tetapi dengan ban baru kedua saya tidak dapat menemukan momen yang sempurna karena pengaturan waktu dengan grup tidak ideal," tutur Veda.
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