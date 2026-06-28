Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Belanda 2026: Start P7, Kesempatan Emas Rebut Podium di Assen

JawaPos.com — Veda Ega Pratama berpeluang kembali naik podium pada Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Minggu (28/6). Pembalap Honda Team Asia itu akan start dari posisi ketujuh usai tampil impresif di sesi kualifikasi.

Pembalap Honda Team Asia itu memulai balapan dari posisi ketujuh setelah tampil impresif di sesi kualifikasi, membuka peluang besar untuk kembali bersaing memperebutkan podium.

Setelah mengalami kesulitan pada sesi practice, Veda mampu bangkit dengan penampilan meyakinkan di hari kualifikasi.

Pebalap muda asal Gunungkidul itu sukses lolos dari Q1 sebelum mengamankan posisi ketujuh pada Q2, hasil yang menjadi modal penting menghadapi balapan sepanjang 20 lap di Assen.

Bangkit dari Practice, Veda Tunjukkan Mental Kuat Perjalanan Veda menuju grid depan tidak berlangsung mudah. Pada sesi practice yang digelar Jumat (26/6/2026), ia hanya mampu finis di posisi ke-23 sehingga harus memulai perjuangan dari sesi Qualifying 1 (Q1).

Di Q1, Veda langsung menunjukkan kualitasnya. Ia mencatat waktu 1 menit 41,090 detik dan finis di posisi ketiga sehingga berhak melaju ke Q2.

Momentum positif itu berlanjut pada Q2. Veda kembali tampil konsisten dan berhasil mengamankan posisi ketujuh, sekaligus memastikan start dari baris ketiga pada race Moto3 Belanda 2026.

Posisi tersebut dinilai cukup strategis mengingat karakter Sirkuit Assen yang sering menghadirkan persaingan ketat dalam kelompok besar.

Start yang bersih dapat menjadi kunci bagi Veda untuk ikut bertarung di rombongan terdepan sejak lap awal.