Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Belanda 2026: Start P7, Kesempatan Emas Rebut Podium di Assen

Veda Ega Pratama akan memulai race Moto3 Belanda 2026 dari posisi ketujuh setelah tampil impresif pada sesi kualifikasi di Sirkuit Assen. (Dok. Honda Team Asia via Antara)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama berpeluang kembali naik podium pada Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Minggu (28/6). Pembalap Honda Team Asia itu akan start dari posisi ketujuh usai tampil impresif di sesi kualifikasi.
Pembalap Honda Team Asia itu memulai balapan dari posisi ketujuh setelah tampil impresif di sesi kualifikasi, membuka peluang besar untuk kembali bersaing memperebutkan podium.
Setelah mengalami kesulitan pada sesi practice, Veda mampu bangkit dengan penampilan meyakinkan di hari kualifikasi.
Pebalap muda asal Gunungkidul itu sukses lolos dari Q1 sebelum mengamankan posisi ketujuh pada Q2, hasil yang menjadi modal penting menghadapi balapan sepanjang 20 lap di Assen.
Perjalanan Veda menuju grid depan tidak berlangsung mudah. Pada sesi practice yang digelar Jumat (26/6/2026), ia hanya mampu finis di posisi ke-23 sehingga harus memulai perjuangan dari sesi Qualifying 1 (Q1).
Di Q1, Veda langsung menunjukkan kualitasnya. Ia mencatat waktu 1 menit 41,090 detik dan finis di posisi ketiga sehingga berhak melaju ke Q2.
Momentum positif itu berlanjut pada Q2. Veda kembali tampil konsisten dan berhasil mengamankan posisi ketujuh, sekaligus memastikan start dari baris ketiga pada race Moto3 Belanda 2026.
Posisi tersebut dinilai cukup strategis mengingat karakter Sirkuit Assen yang sering menghadirkan persaingan ketat dalam kelompok besar.
Start yang bersih dapat menjadi kunci bagi Veda untuk ikut bertarung di rombongan terdepan sejak lap awal.
Baca Juga:Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026
Race Moto3 Belanda 2026 dijadwalkan berlangsung pada:
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol