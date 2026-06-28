Jadwal Moto3 Belanda 2026! Veda Ega Pratama Optimistis Raih Podium di Sirkuit Assen Modal Start P7

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama siap menghadapi balapan Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Minggu (28/6), dengan modal start dari posisi ketujuh. Pembalap Honda Team Asia itu optimistis mampu bersaing memperebutkan podium setelah bangkit dari kecelakaan dan menunjukkan peningkatan performa signifikan sepanjang sesi kualifikasi.

Kapan Balapan Moto3 Belanda 2026 Digelar? Moto3 Grand Prix Belanda 2026 akan digelar di Sirkuit Assen pada Minggu (28/6). Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi ketujuh atau baris ketiga setelah tampil impresif pada sesi kualifikasi.

Posisi tersebut menjadi bekal penting bagi pembalap asal Gunungkidul itu untuk bersaing di rombongan depan. Start dari baris ketiga juga membuka peluang Veda Ega Pratama mencatatkan hasil terbaiknya pada musim ini bersama Honda Team Asia.

Bangkit dari Kecelakaan, Veda Temukan Kembali Kepercayaan Diri Perjalanan Veda Ega Pratama menuju sesi kualifikasi tidak berjalan mulus. Sehari sebelumnya, dia sempat mengalami kecelakaan yang membuatnya khawatir akhir pekan balap di Assen akan berlangsung sulit.

Namun, pembalap binaan Astra Honda itu mampu bangkit setelah melakukan evaluasi menyeluruh bersama tim. Analisis terhadap performa motor dan gaya balap membuat rasa percaya diri kembali muncul sejak sesi latihan bebas kedua (FP2).

"Babak kualifikasi sungguh hari yang baik, jauh lebih baik daripada kemarin setelah kecelakaan. Kemarin saya pikir akhir pekan ini akan menjadi sulit, tetapi hari ini adalah hari baru dan kita memulai lagi," kata Veda Ega Pratama dalam keterangan resmi Honda Team Asia.

Veda menjelaskan tim bekerja keras mencari penyebab masalah yang muncul setelah insiden tersebut. Hasilnya langsung terasa ketika ia kembali mengaspal pada sesi FP2.

"Setelah kecelakaan itu, kami menganalisis semuanya bersama tim, melihat di mana saya bisa meningkatkan performa dan di mana kami memiliki masalah dengan motor. Kami bekerja dengan baik dan pagi ini di FP2 saya sudah merasa jauh lebih percaya diri," ujar Veda.