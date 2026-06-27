Hasil Q1 Moto3 Belanda 2026: Bangkit dari Crash! Veda Ega Pratama Lolos Q2 Finis P3

Veda Ega Pratama sukses bangkit dari insiden pada sesi practice dengan finis posisi ketiga di Q1 dan memastikan tiket ke Q2 Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama memastikan lolos ke babak Q2 Moto3 Belanda 2026 setelah finis di posisi ketiga pada sesi Q1 di Sirkuit Assen, Sabtu (27/6/2026).

Hasil itu menjadi kebangkitan pebalap Honda Team Asia tersebut setelah sehari sebelumnya gagal lolos langsung ke Q2 akibat mengalami kecelakaan pada sesi practice.

Veda Ega Pratama berhasil mengamankan satu dari empat tiket menuju Q2 setelah tampil konsisten sepanjang sesi kualifikasi pertama.

Performa itu sekaligus membuka peluang bagi pebalap asal Gunungkidul tersebut untuk memperjuangkan posisi start terbaik pada balapan Moto3 Belanda 2026.

Mengapa Veda Ega Pratama Harus Memulai dari Q1?

Veda Ega Pratama memulai perjuangannya dari sesi Q1 setelah hanya menempati posisi ke-23 pada practice Moto3 Assen 2026 yang berlangsung Jumat (26/6/2026).

Hasil tersebut dipengaruhi insiden kecelakaan yang membuatnya gagal mencatat waktu lebih kompetitif untuk langsung lolos ke Q2.

Sebanyak 12 pebalap harus bersaing pada sesi Q1 demi memperebutkan empat tiket menuju babak berikutnya. Selain Veda, Honda Team Asia juga menurunkan Zen Mitani yang sama-sama berusaha menjaga peluang tampil di Q2.

Veda Langsung Tancap Gas Sejak Awal Sesi Memasuki sisa waktu 11 menit, Veda langsung menunjukkan kecepatannya dengan mencatatkan waktu 1 menit 41,170 detik. Catatan itu membuatnya memimpin klasemen sementara di depan Valentin Perrone dan Jesus Rios.

Tak berselang lama, Veda kembali mempertajam waktunya menjadi 1 menit 41,090 detik.