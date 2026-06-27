Bos Honda Team Asia Blak-blakan! Kecelakaan Veda Ega Pratama di Moto3 Belanda 2026 Dibayar Mahal

Veda Ega Pratama harus berjuang dari Q1 Moto3 Belanda 2026 setelah kecelakaan pada sesi practice membuat motornya mengalami kerusakan parah. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama harus membayar mahal kecelakaan yang dialaminya pada hari pertama Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Jumat (27/6/2026).
Insiden tersebut membuat pembalap Honda Team Asia gagal menembus 14 besar sesi practice sehingga harus memulai perjuangannya dari Kualifikasi 1 (Q1) demi menjaga peluang meraih posisi start terbaik.
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Harapan Veda Ega Pratama untuk langsung mengamankan tiket ke Q2 pupus setelah hanya mampu finis di posisi ke-23 pada sesi practice.
Hasil itu membuat pembalap Indonesia berusia 17 tahun tersebut gagal memenuhi syarat finis di 14 besar yang otomatis lolos ke sesi penentuan pole position.
Masalah bermula saat Veda mengalami kecelakaan pada awal sesi practice. Insiden itu terjadi di sektor cepat Sirkuit Assen dan membuat motornya mengalami kerusakan cukup parah.
Berbeda dengan pembalap MotoGP yang memiliki motor cadangan di garasi, para pembalap Moto3 hanya dibekali satu unit motor untuk menjalani seluruh rangkaian akhir pekan balapan.
Akibatnya, setiap kecelakaan memiliki konsekuensi besar karena tim membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki motor sebelum pembalap bisa kembali ke lintasan.
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Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, mengakui kecelakaan tersebut menjadi penyebab utama kegagalan Veda bersaing di practice.
Menurutnya, waktu yang hilang akibat proses perbaikan motor membuat pembalap Indonesia itu kesulitan mengejar catatan waktu terbaik.
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