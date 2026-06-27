Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 27 Juni 2026 | 23.45 WIB

Bos Honda Team Asia Blak-blakan! Kecelakaan Veda Ega Pratama di Moto3 Belanda 2026 Dibayar Mahal

Veda Ega Pratama harus berjuang dari Q1 Moto3 Belanda 2026 setelah kecelakaan pada sesi practice membuat motornya mengalami kerusakan parah. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama harus berjuang dari Q1 Moto3 Belanda 2026 setelah kecelakaan pada sesi practice membuat motornya mengalami kerusakan parah. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Veda Ega Pratama harus membayar mahal kecelakaan yang dialaminya pada hari pertama Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Jumat (27/6/2026).

Insiden tersebut membuat pembalap Honda Team Asia gagal menembus 14 besar sesi practice sehingga harus memulai perjuangannya dari Kualifikasi 1 (Q1) demi menjaga peluang meraih posisi start terbaik.

Kecelakaan Besar Mengubah Jalannya Hari Pertama

Harapan Veda Ega Pratama untuk langsung mengamankan tiket ke Q2 pupus setelah hanya mampu finis di posisi ke-23 pada sesi practice.

Hasil itu membuat pembalap Indonesia berusia 17 tahun tersebut gagal memenuhi syarat finis di 14 besar yang otomatis lolos ke sesi penentuan pole position.

Masalah bermula saat Veda mengalami kecelakaan pada awal sesi practice. Insiden itu terjadi di sektor cepat Sirkuit Assen dan membuat motornya mengalami kerusakan cukup parah.

Berbeda dengan pembalap MotoGP yang memiliki motor cadangan di garasi, para pembalap Moto3 hanya dibekali satu unit motor untuk menjalani seluruh rangkaian akhir pekan balapan.

Akibatnya, setiap kecelakaan memiliki konsekuensi besar karena tim membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki motor sebelum pembalap bisa kembali ke lintasan.

Hiroshi Aoyama Ungkap Dampak Besar Crash Veda

Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, mengakui kecelakaan tersebut menjadi penyebab utama kegagalan Veda bersaing di practice.

Menurutnya, waktu yang hilang akibat proses perbaikan motor membuat pembalap Indonesia itu kesulitan mengejar catatan waktu terbaik.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Hasil FP2 Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Gacor P13, Ungguli Hakim Danish di Sikuit Assen - Image
Sports

Hasil FP2 Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Gacor P13, Ungguli Hakim Danish di Sikuit Assen

Sabtu, 27 Juni 2026 | 22.03 WIB

Jadwal Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Finis P23 di Practice Usai Crash, Masih Punya Peluang Bangkit - Image
Sports

Jadwal Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Finis P23 di Practice Usai Crash, Masih Punya Peluang Bangkit

Sabtu, 27 Juni 2026 | 14.18 WIB

Hasil Practice Moto3 Belanda 2026: Finis P23, Veda Ega Pratama Bawa Api Harapan Menuju Kualifikasi Assen - Image
Sports

Hasil Practice Moto3 Belanda 2026: Finis P23, Veda Ega Pratama Bawa Api Harapan Menuju Kualifikasi Assen

Sabtu, 27 Juni 2026 | 14.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

3

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

8

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore