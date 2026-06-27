Jadwal Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Finis P23 di Practice Usai Crash, Masih Punya Peluang Bangkit

Veda Ega Pratama menutup sesi Practice Moto3 Belanda 2026 di posisi ke-23 usai mengalami crash pada latihan resmi di Sirkuit Assen. (Instagram @veda_54)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama menutup sesi Practice Moto3 Belanda 2026 di posisi ke-23 setelah mengalami insiden crash di Sirkuit Assen, Jumat (26/6). Meski hasil tersebut belum memuaskan, pembalap muda Indonesia masih memiliki kesempatan memperbaiki performa pada FP2 dan sesi kualifikasi yang digelar Sabtu (27/6).
Veda Ega Pratama datang ke Moto3 Belanda 2026 dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah finis kelima pada Moto3 Ceko 2026. Hasil itu menjadi salah satu pencapaian terbaiknya musim ini setelah memulai balapan dari posisi ke-20.
Namun, akhir pekan di Sirkuit Assen belum berjalan sesuai harapan. Pada sesi Free Practice 1 (FP1), Veda Ega mencatatkan waktu 1 menit 41,970 detik yang menempatkannya di posisi ke-20.
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Memasuki sesi Practice pada Jumat (27/6) malam WIB, pembalap asal Gunungkidul tersebut berusaha meningkatkan kecepatan. Sayangnya, Veda sempat mengalami crash sehingga gagal memperbaiki catatan waktunya secara signifikan.
Akibatnya, Veda harus mengakhiri latihan resmi di posisi ke-23. Hasil tersebut membuatnya masih harus bekerja keras agar bisa menembus posisi 14 besar yang berhak lolos langsung ke sesi Kualifikasi 2 (Q2).
Persaingan pada sesi Practice berlangsung sangat ketat sejak awal. Pembalap Gryd Racing asal Australia, Joel Kelso, langsung tampil dominan dengan membukukan waktu tercepat 1 menit 41,335 detik.
Kelso kemudian mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 40,918 detik pada penghujung latihan. Tidak ada pembalap lain yang mampu menggeser posisinya hingga sesi berakhir.
David Almansa menempati posisi kedua, disusul Alvaro Carpe di urutan ketiga. Maximo Quiles juga tampil konsisten dan berhasil mengamankan posisi empat besar.
Sementara itu, wakil Malaysia, Hakim Danish, sempat tampil menjanjikan pada awal latihan. Danish bahkan sempat menembus posisi keenam sebelum akhirnya turun ke posisi ke-13 setelah para rival mempertajam catatan waktunya pada menit-menit terakhir.
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