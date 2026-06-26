Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 26 Juni 2026 | 22.59 WIB

Update Klasemen Moto3 Jelang GP Belanda 2026: Veda Ega Pratama Koleksi 82 Poin di Peringkat 6

Veda Ega Pratama masih menghuni peringkat keenam klasemen Moto3 2026 dengan 82 poin jelang GP Belanda meski hanya finis ke-20 pada sesi FP1 di Sirkuit Assen. (Instagram/@teamvedaofficial)

 

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tetap menempati peringkat keenam klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 82 poin jelang Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Jumat (26/6/2026).

Posisinya belum berubah meski hanya finis di urutan ke-20 pada sesi latihan bebas pertama (FP1), sementara Alvaro Carpe tampil sebagai yang tercepat.

Bagaimana posisi Veda Ega Pratama di klasemen Moto3 2026?

Veda Ega Pratama masih berada di peringkat keenam klasemen sementara Moto3 2026 usai seri Ceko dengan mengoleksi 82 poin.

Pebalap Honda tersebut masih memiliki peluang memperbaiki posisinya karena hanya terpaut empat poin dari Marco Morelli yang berada di posisi kelima dengan 86 poin.

Di atas Morelli terdapat David Almansa dengan 89 poin dan Brian Uriarte yang mengoleksi 92 poin.

Sementara itu, Alvaro Carpe terus menempel pemuncak klasemen Maximo Quiles setelah mengumpulkan 121 poin, sedangkan Quiles masih nyaman memimpin dengan 186 poin.

Selisih poin Veda dengan para rival terdekat juga masih sangat terbuka. Hakim Danish membayangi di posisi ketujuh dengan 73 poin atau hanya berjarak sembilan angka dari pembalap asal Indonesia tersebut.

Alvaro Carpe tampil tercepat pada FP1 Moto3 Belanda 2026

FP1 Moto3 Belanda berlangsung sengit sejak awal sesi. Maximo Quiles sempat memimpin lewat catatan waktu 1 menit 41,841 detik sebelum digeser Alvaro Carpe yang membukukan 1 menit 41,777 detik.

Joel Kelso kemudian mengambil alih posisi terdepan melalui waktu 1 menit 41,545 detik.

Namun, ketika Kelso masuk pit, David Almansa melesat dengan torehan 1 menit 41,172 detik sebelum mempertajamnya menjadi 1 menit 40,968 detik.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Hasil FP1 Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama P20, Alvaro Carpe Tampil Paling Cepat - Image
Sports

Hasil FP1 Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama P20, Alvaro Carpe Tampil Paling Cepat

Jumat, 26 Juni 2026 | 22.52 WIB

Hasil FP1 Moto3 Belanda 2026: Melempem! Veda Ega Finis Urutan 20 - Image
Sports

Hasil FP1 Moto3 Belanda 2026: Melempem! Veda Ega Finis Urutan 20

Jumat, 26 Juni 2026 | 22.02 WIB

Jadwal Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Percaya Diri Lahap Sirkuit Assen! - Image
Sports

Jadwal Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Percaya Diri Lahap Sirkuit Assen!

Jumat, 26 Juni 2026 | 18.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore