Update Klasemen Moto3 Jelang GP Belanda 2026: Veda Ega Pratama Koleksi 82 Poin di Peringkat 6

Veda Ega Pratama masih menghuni peringkat keenam klasemen Moto3 2026 dengan 82 poin jelang GP Belanda meski hanya finis ke-20 pada sesi FP1 di Sirkuit Assen. (Instagram/@teamvedaofficial)

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tetap menempati peringkat keenam klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 82 poin jelang Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Jumat (26/6/2026).

Posisinya belum berubah meski hanya finis di urutan ke-20 pada sesi latihan bebas pertama (FP1), sementara Alvaro Carpe tampil sebagai yang tercepat.

Veda Ega Pratama masih berada di peringkat keenam klasemen sementara Moto3 2026 usai seri Ceko dengan mengoleksi 82 poin.

Pebalap Honda tersebut masih memiliki peluang memperbaiki posisinya karena hanya terpaut empat poin dari Marco Morelli yang berada di posisi kelima dengan 86 poin.

Di atas Morelli terdapat David Almansa dengan 89 poin dan Brian Uriarte yang mengoleksi 92 poin.

Sementara itu, Alvaro Carpe terus menempel pemuncak klasemen Maximo Quiles setelah mengumpulkan 121 poin, sedangkan Quiles masih nyaman memimpin dengan 186 poin.

Selisih poin Veda dengan para rival terdekat juga masih sangat terbuka. Hakim Danish membayangi di posisi ketujuh dengan 73 poin atau hanya berjarak sembilan angka dari pembalap asal Indonesia tersebut.

Alvaro Carpe tampil tercepat pada FP1 Moto3 Belanda 2026 FP1 Moto3 Belanda berlangsung sengit sejak awal sesi. Maximo Quiles sempat memimpin lewat catatan waktu 1 menit 41,841 detik sebelum digeser Alvaro Carpe yang membukukan 1 menit 41,777 detik.

Joel Kelso kemudian mengambil alih posisi terdepan melalui waktu 1 menit 41,545 detik.