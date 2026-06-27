Hasil Practice Moto3 Belanda 2026: Finis P23, Veda Ega Pratama Bawa Api Harapan Menuju Kualifikasi Assen

JawaPos.com — Veda Ega Pratama menutup sesi Practice Moto3 Belanda 2026 di posisi ke-23 pada latihan yang berlangsung di Sirkuit Assen, Jumat (26/6/2026) malam WIB.

Meski belum mampu menembus zona Q2 langsung, pembalap muda Indonesia itu masih menyimpan peluang bangkit pada rangkaian sesi Sabtu setelah membawa kepercayaan diri tinggi dari hasil impresif di Brno pekan lalu.

Mengapa Hasil Practice Belum Mencerminkan Potensi Veda? Posisi ke-23 memang belum menjadi hasil ideal bagi Veda Ega Pratama.

Namun, performa tersebut belum bisa dijadikan gambaran akhir mengingat pembalap Honda Team Asia kerap menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang akhir pekan balapan.

Sesi Practice berlangsung dengan persaingan yang sangat ketat sejak awal.

Joel Kelso langsung memimpin catatan waktu setelah membukukan lap terbaik 1 menit 41,335 detik pada 15 menit pertama dan terus mempertahankan posisinya hingga sesi berakhir.

David Almansa membuntuti di posisi kedua, disusul Alvaro Carpe dan Maximo Quiles yang sama-sama tampil konsisten.

Empat pembalap tersebut silih berganti mempertajam catatan waktu sehingga persaingan menuju posisi terdepan berlangsung sangat kompetitif.

Sementara itu, Veda masih berupaya menemukan ritme terbaik di lintasan Assen yang dikenal memiliki karakter cepat dan mengalir.