Hasil MotoGP Ceko 2026: Marc Marquez Tak Terbendung! Diikuti Ogura dan Bagnaia

Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Hungaria 2026 setelah menaklukkan Pedro Acosta dan mencetak kemenangan ke-100 sepanjang karier grand prix. (MotoGP)
JawaPos.com — Marc Marquez sukses menjadi juara MotoGP Ceko 2026 setelah tampil dominan dalam balapan 21 lap di Sirkuit Brno, Minggu (21/6/2026). Pembalap Ducati itu menyalip Francesco Bagnaia pada pertengahan lomba sebelum melesat meninggalkan para rivalnya hingga finis terdepan, sementara Ai Ogura dan Bagnaia melengkapi podium.
Balapan MotoGP Ceko 2026 langsung menyajikan persaingan ketat sejak lampu start padam. Ai Ogura yang memulai balapan dari posisi terdepan mampu mempertahankan tempatnya di tikungan pertama.
Di belakangnya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez terus memberikan tekanan. Ketiga pembalap itu langsung membentuk kelompok terdepan dan meninggalkan para pesaing lainnya.
Ai Ogura tampil impresif pada awal balapan dengan mempertahankan posisi pertama. Pembalap Jepang tersebut mampu mengendalikan ritme lomba selama beberapa lap pertama.
Namun, situasi berubah pada lap ketiga saat Francesco Bagnaia berhasil mengambil alih pimpinan balapan. Juara dunia Ducati itu kemudian memimpin jalannya race dengan Marc Marquez dan Ogura terus menempel di belakangnya.
Memasuki lap ketujuh, Bagnaia masih bertahan sebagai rider tercepat di lintasan. Marc Marquez berada di posisi kedua, sementara Ogura tetap menjaga peluang dengan menempati posisi ketiga.
Persaingan semakin menarik karena jarak ketiga pembalap terdepan sangat rapat. Setiap kesalahan kecil berpotensi mengubah komposisi posisi di depan.
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Memasuki lap ke-10, dominasi Ducati semakin terlihat di barisan depan. Bagnaia dan Marc Marquez terus memisahkan diri dari rombongan pembalap lainnya.
Duel kedua pembalap pabrikan Ducati itu berlangsung sengit hingga memasuki setengah balapan. Bagnaia masih memimpin pada lap ke-12 dengan keunggulan tipis 0,303 detik atas Marc Marquez yang terus mencari celah untuk menyerang.
Tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil bagi Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu berhasil melakukan manuver penting pada lap ke-16 untuk merebut posisi pertama dari Bagnaia.
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