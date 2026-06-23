Marc Marquez Tetap di Ducati Lenovo hingga 2028! MotoGP Masih Sengit

Marc Marquez sukses menembus Q2 dalam comeback-nya di Practice MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello. (Ducati Corse)
JawaPos.com - Masa depan Marc Marquez akhirnya terungkap. Pebalap asal Spanyol itu dipastikan tetap bersama Ducati Lenovo hingga 2028.
“Marc Marquez akan tetap menjadi pembalap Ducati Lenovo Team selama dua musim ke depan. Ducati Corse telah mengumumkan #93 untuk tahun 2027 dan 2028,” tulis MotoGP dalam laman resminya, Selasa (23/6/2026).
Marquez mengaku sangat senang akan tetap berseragam merah dalam dua musim ke depan. Pebalap berjuluk Baby Alien itu yakin ini merupakan pilihan yang tepat, mengingat kesuksesan yang telah diukir dengan merebut gelar juara MotoGP 2025.
“Saya benar-benar senang dengan perjanjian baru ini dengan Tim Ducati Lenovo dan untuk terus menjadi bagian dari keluarga ini. Ketika saya memutuskan untuk bergabung dengan Ducati, saya yakin itu adalah proyek yang paling kompetitif,” kata Marquez.
Marquez yakin Ducati Lenovo adalah tim yang tepat untuknya dalam mengukir kesuksesan. Mantan pebalap Honda itu menyatakan bakal memberikan yang terbaik untuk membawa tim pabrikan asal Italia itu menjadi yang terdepan.
“Saya yakin ini adalah tempat yang tepat untuk melakukannya. Selama aku di sini, aku akan memberikan segalanya untuk melukis masa depan dengan warna merah,” tegas Marquez.
Sebagaimana diketahui, masa depan Marquez sebelumnya masih belum jelas di Ducati Lenovo. Pebalap berusia 33 tahun itu bahkan sempat dirumorkan akan kembali ke Honda atau gantung helm setelah musim 2026.
Namun kini, Marquez memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya bersama Ducati Lenovo. Juara MotoGP 2025 itu berpeluang memecahkan rekor gelar terbanyak.
Saat ini, gelar juara terbanyak masih dipegang oleh legenda Giacomo Agostini dengan delapan titel. Sementara, Marquez sejajar dengan Valentino Rossi dengan tujuh gelar juara.
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