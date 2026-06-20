Perjalanan Matheus Cunha: Dari Lapangan Futsal Brasil hingga Menjadi Bintang Manchester United

Pemain Brasil, Matheus Cunha. (Istimewa)
JawaPos.com - Matheus Cunha menjadi salah satu nama yang terus mencuri perhatian di sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir.
Namun sebelum dikenal sebagai penyerang andalan Manchester United dan Timnas Brasil, perjalanan hidupnya dimulai dari lapangan futsal sederhana di Brasil.
Matheus Santos Carneiro da Cunha lahir di João Pessoa, Brasil, pada 27 Mei 1999. Ayahnya, Carmelo, berprofesi sebagai ahli kimia.
Meski tumbuh di lingkungan yang dekat dengan dunia akademik, Cunha memiliki impian berbeda. Sejak kecil, ia lebih tertarik mengejar bola dibanding mengikuti jejak sang ayah.
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Menariknya, langkah awal Cunha di dunia olahraga bukan berasal dari sepak bola lapangan, melainkan futsal.
Ia menghabiskan masa kecilnya bermain futsal di wilayah sekitar Recife. Di sana, bakatnya mulai terlihat. Pelatihnya saat itu menilai Cunha memiliki kemampuan yang berbeda dibanding pemain seusianya.
Selain memiliki kontrol bola yang baik, Cunha juga mampu menggunakan kedua kakinya dengan sama efektifnya.
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Kecepatan berpikir dan transisi permainannya ketika menyerang maupun bertahan menjadi keunggulan yang menonjol. Melihat potensinya, sang pelatih kemudian menyarankan Cunha untuk mencoba meniti karier di sepak bola.
Keputusan besar datang ketika usianya baru menginjak 14 tahun. Cunha meninggalkan rumah dan keluarganya untuk bergabung dengan akademi Coritiba.
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