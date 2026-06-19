Targetkan Kemenangan di Grand Prix Ceko, Marc Marquez Ingin Ulangi Kesuksesan di Hungaria

Marc Marquez saat meraih kemenangan pertamanya musim ini di MotoGP Hungaria di Balaton Park (7/6). (Dok. Instagram/@marcmarquez93)
JawaPos.com - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez ingin mengulang kemenangan di Grand Prix Hungaria dengan menjuarai Grand Prix Ceko. Marc tampil solid di GP Hungaria di Sirkuit Balaton Park guna mencatat kemenangan perdananya dalam musim ini.
Marc tengah bersiap menghadapi GP Ceko di Sirkuit Brno akhir pekan ini. "Tata letak sirkuit Balaton jelas menguntungkan kami, karena trek yang tidak terlalu menuntut fisik," kata Marc Marquez dalam keterangan resmi Ducati Lenovo, Jumat (19/6).
"Kami akan mendekati akhir pekan ini selangkah demi selangkah sampai kami siap 100 persern setiap hari," imbuh pembalap asal Spanyol tersebut.
Kemenangan di Hungaria tersebut meningkatkan kepercayaan diri tinggi juara dunia tujuh kali itu setelah dalam musim ini lebih banyak berkutat melawan cedera. Kemenangan di GP Hungaria menjadi bukti Marc belum berakhir dan bisa terus bersaing. (*)
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