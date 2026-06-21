Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 22 Juni 2026 | 02.51 WIB

Marco Bezzecchi Sampaikan Permohonan Maaf Usai Pukul Marshal, Akui Menyesal

Marco Bezzecchi (Instagram @marcobez72) - Image

Marco Bezzecchi (Instagram @marcobez72)

JawaPos.com - Pebalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, menyampaikan permohonan maafnya setelah terlibat insiden dengan marshal saat sesi sprint race MotoGP Republik Ceko 2026 di Sirkuit Brno pada Sabtu (20/6) kemarin. Bezzecchi mengakui kesalahannya karena telah bertindak keterlaluan dengan memukul marshal yang bertugas.

Insiden Bezzecchi memukul marshal terjadi setelah terjatuh di Tikungan 3 ketika sesi balapan sprint tinggal menyisakan dua lap. Bersama motornya, pebalap Aprilia itu terseret hingga ke area gravel. Marshal yang bertugas di sekitar lokasi langsung bergerak cepat.

Salah satu marshal mencoba untuk mengangkat motor dari gravel, namun secara tidak sengaja ia memutar gas hingga menyebabkan mesin motor berputar kencang. Bezzecchi yang melihat hal tersebut langsung menghampiri para marshal dan menekan tombol untuk mematikan motor.

Namun setelah itu, emosinya meledak dan terlihat memukul salah satu marshal yang bertugas menangani motornya. Akibat tindakan tersebut, Bezzecchi dijatuhkan sanksi oleh FIM MotoGP Steward berupa larangan tampil dalam balapan utama MotoGP Republik Ceko 2026, Minggu (21/6) malam WIB.

Setelah insiden tersebut, Marco Bezzecchi akhirnya muncul sehari berselang tepat di hari balapan. Pada sesi warm-up atau pemanasan, ia menghampiri marshal untuk meminta maaf. Dia terlihat sangat emosional menyesali tindakannya dan memeluk marshal yang dipukulnya.

“Saya ingin meminta maaf kepada seluruh komunitas MotoGP atas perilaku saya terhadap marshal di pinggir lintasan,” kata Bezzecchi, diipetik dari instagram pribadinya, Minggu (21/6/2026).

Murid Valentino Rossi itu mengaku menyesal dengan tindakannya kepada marsha. Meski pada momen itu dirinya tersulut emosi, namun Bezzecchi sadar tidak seharusnya melakukan sikap seperti itu.

“Saya juga menyesal karena saya tahu betapa banyak usaha dan pengorbanan yang dilakukan para marshal untuk menjaga keselamatan kita," ujarnya.

“Perilaku ini seharusnya tidak terjadi dan tidak ada pembenaran untuk itu. Saya meminta maaf kepada semua orang, Aprilia Racing, dan semua penggemar saya," tambah Bezzecchi.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Banding Ditolak, Marco Bezzecchi Tetap Dilarang Balapan di MotoGP Republik Ceko 2026 - Image
Sports

Banding Ditolak, Marco Bezzecchi Tetap Dilarang Balapan di MotoGP Republik Ceko 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 16.29 WIB

Breaking News! Marco Bezzecchi Diskors dari MotoGP Ceko 2026 Usai Mendorong dan Memukul Marshal - Image
Sports

Breaking News! Marco Bezzecchi Diskors dari MotoGP Ceko 2026 Usai Mendorong dan Memukul Marshal

Minggu, 21 Juni 2026 | 14.33 WIB

Targetkan Kemenangan di Grand Prix Ceko, Marc Marquez Ingin Ulangi Kesuksesan di Hungaria - Image
Moto GP

Targetkan Kemenangan di Grand Prix Ceko, Marc Marquez Ingin Ulangi Kesuksesan di Hungaria

Sabtu, 20 Juni 2026 | 00.42 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore