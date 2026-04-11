Latu Ratri Mubyarsah
11 April 2026, 19.06 WIB

One Pride MMA Fight Night 89: Pembuktian Juara Title Fight Divisi Lightweight dan Debut Sensasional Hystrike di One Pride MMA

One Pride MMA kembali hadir dalam gelaran Fight Night 89 dengan pertarungan berkelas, salah satunya Ronald M. Siahaar melawan Windri Patilima. (Istimewa)

JawaPos.com–One Pride MMA kembali hadir dalam gelaran Fight Night 89 yang siap memanaskan atmosfer Oktagon dengan pertarungan berkelas. Salah satu laga utama yang paling dinantikan adalah pertemuan antara Ronald M. Siahaar melawan Windri Patilima.

”Saya sudah tidak banyak kata-kata. Nanti saja setelah match kita bersuara,” ungkap Windri.

”Maju terus pantang mundur,” jawab Ronald singkat.

One Pride MMA Fight Night 89 akan berlangsung di HW Superhouse Satrio Kuningan Jakarta dan disiarkan pay per view, LIVE pada Sabtu (11/4) di platform Vidio. Event ini menjadi sorotan utama dalam rangkaian event pembuki musim kompetisi tahun ini.

Duel ini diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh tensi tinggi. Ronald M. Siahaan (8-2-0) datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif, termasuk catatan kemenangan beruntun dalan beberapa laga terakhir.

Dikenal dengan julukan The Kick of Death, Ronald memiliki gaya bertarung agresif dan eksplosif dengan kemampuan striking yang mematikan juga penyelesaian cepat baik melalui KO/TKO maupun submission. Persiapan matang telah dilakukan petarung asal Bogor ini untuk mempertahankan sabuk juara sekaligus mempertegas dominasinya di divisi lightweight.

Di sisi lain, Windri Patilima (11-2-0) hadir sebagai penantang kuat dengan pengalaman bertanding yang lebih banyak serta reputasi sebagai petarung tangguh di berbagai kondisi pertarungan. Petarung yang dikenal dengar julukan The Bad Boy ini sebelumnya berkiprah di divisi welterweight dan kini turun ke kelas ringan untuk merebut gelar juara.

Adaptasi lintas divisi tersebut justru menjadi nilai tambah bagi Windri, yang dikenal memiliki daya tahan tinggi, kemampuan bertarung yang lengkap, serta mentalitas kompetitor sejati.

OP 89 juga akan menghadirkan pertarungan pertama kelas Hystrike. Satu di antaranya mempertemukan Pinter Berantem dengan Preman Pensiun. Laga ini dipastikan akan menyita perhatian publik Hystrike menawarkan warna berbeda dengan mempertemukan karakter dan latar belakang yang kontras, sekaligus menjadi hiburan menarik bagi para penggemar.

Artikel Terkait
Viral! Pelatih MMA dan Jebolan IMB Belda Hajar Bule Rusia yang Meresahkan di Bali Hingga Pingsan, Ini Pemicunya - Image
Berita Daerah

Viral! Pelatih MMA dan Jebolan IMB Belda Hajar Bule Rusia yang Meresahkan di Bali Hingga Pingsan, Ini Pemicunya

01 April 2026, 20.11 WIB

Kritik Pedas Sistem Pembayaran UFC, Sean Strickland: Eksploitatif! - Image
All Sports

Kritik Pedas Sistem Pembayaran UFC, Sean Strickland: Eksploitatif!

23 Februari 2026, 22.13 WIB

Conor McGregor Siap Kembali Bertarung di UFC White House, Pilih Tantang Petarung ‘Tak Terkenal’ - Image
Sports

Conor McGregor Siap Kembali Bertarung di UFC White House, Pilih Tantang Petarung ‘Tak Terkenal’

23 Februari 2026, 21.57 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

