One Pride MMA Fight Night 89: Pembuktian Juara Title Fight Divisi Lightweight dan Debut Sensasional Hystrike di One Pride MMA

JawaPos.com–One Pride MMA kembali hadir dalam gelaran Fight Night 89 yang siap memanaskan atmosfer Oktagon dengan pertarungan berkelas. Salah satu laga utama yang paling dinantikan adalah pertemuan antara Ronald M. Siahaar melawan Windri Patilima.

”Saya sudah tidak banyak kata-kata. Nanti saja setelah match kita bersuara,” ungkap Windri.

”Maju terus pantang mundur,” jawab Ronald singkat.

Baca Juga:Rakernas Jadi Momentum Konsolidasi Internal PB Muaythai Indonesia

One Pride MMA Fight Night 89 akan berlangsung di HW Superhouse Satrio Kuningan Jakarta dan disiarkan pay per view, LIVE pada Sabtu (11/4) di platform Vidio. Event ini menjadi sorotan utama dalam rangkaian event pembuki musim kompetisi tahun ini.

Duel ini diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh tensi tinggi. Ronald M. Siahaan (8-2-0) datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif, termasuk catatan kemenangan beruntun dalan beberapa laga terakhir.

Dikenal dengan julukan The Kick of Death, Ronald memiliki gaya bertarung agresif dan eksplosif dengan kemampuan striking yang mematikan juga penyelesaian cepat baik melalui KO/TKO maupun submission. Persiapan matang telah dilakukan petarung asal Bogor ini untuk mempertahankan sabuk juara sekaligus mempertegas dominasinya di divisi lightweight.

Di sisi lain, Windri Patilima (11-2-0) hadir sebagai penantang kuat dengan pengalaman bertanding yang lebih banyak serta reputasi sebagai petarung tangguh di berbagai kondisi pertarungan. Petarung yang dikenal dengar julukan The Bad Boy ini sebelumnya berkiprah di divisi welterweight dan kini turun ke kelas ringan untuk merebut gelar juara.

Adaptasi lintas divisi tersebut justru menjadi nilai tambah bagi Windri, yang dikenal memiliki daya tahan tinggi, kemampuan bertarung yang lengkap, serta mentalitas kompetitor sejati.