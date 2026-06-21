Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama Batal Start P8, Kini Harus Start P20

Veda Ega Pratama bersiap menghadapi Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno dengan start dari posisi ke-20 usai penalti kualifikasi. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, Ceko, pada Minggu (21/6/2026) pukul 16.00 WIB setelah terkena penalti turun ke posisi 20, padahal sebelumnya finis kualifikasi di urutan delapan dengan catatan kuat, dan balapan ini disiarkan langsung Trans7 dan Live Streaming di SPOTV dengan dampak besar pada klasemen Moto3 2026.
Balapan Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno menjadi salah satu seri penting musim ini karena mempertemukan pembalap muda terbaik dunia, termasuk Veda Ega Pratama yang menjadi sorotan utama publik Indonesia.
Race dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 21 Juni 2026 pukul 16.00 WIB dan menjadi momen krusial dalam perebutan poin di tengah persaingan ketat musim Moto3.
Trans7 akan menayangkan siaran langsung balapan tersebut secara nasional sehingga penggemar dapat mengikuti jalannya race dari start hingga finis tanpa terlewat satu lap pun.
Tayangan ini menjadi akses utama penonton Indonesia untuk menyaksikan perjuangan Veda Ega yang harus memulai dari posisi ke-20 akibat penalti yang dijatuhkan.
Sirkuit Brno sendiri dikenal sebagai lintasan teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat yang menuntut konsistensi tinggi setiap pembalap.
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Kondisi ini membuat strategi balapan, pengaturan ritme, hingga pemilihan ban menjadi faktor penting bagi Veda Ega Pratama untuk mengejar posisi dan mengamankan poin.
Veda Ega Pratama sebenarnya tampil solid pada sesi kualifikasi dengan menempati posisi delapan setelah mencatat waktu 2 menit 5,27 detik di Sirkuit Brno.
Sepanjang sesi, ia sempat mengalami fluktuasi posisi di grup tengah sebelum akhirnya mampu mengamankan hasil delapan besar di akhir kualifikasi.
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