Hasil FP2 Moto3 Ceko 2026: Alvaro Carpe Paling Kencang, Veda Ega Pratama P22

JawaPos.com — Alvaro Carpe menjadi pebalap tercepat pada Free Practice 2 Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, Sabtu (20/6), sementara pembalap Indonesia Veda Ega Pratama harus puas finis di posisi ke-22 dengan selisih 2,191 detik dari pemuncak sesi. Hasil ini menjadi tantangan tersendiri bagi rider Honda Team Asia menjelang sesi kualifikasi.

Performa Alvaro Carpe terlihat dominan sepanjang FP2 Moto3 Ceko 2026. Pebalap Red Bull KTM Ajo tersebut mencatatkan waktu terbaik 2 menit 04,394 detik dan tidak tergoyahkan hingga sesi berakhir.

Catatan itu membuat Carpe unggul 0,429 detik atas Maximo Quiles dari CFMOTO Aspar. Sementara posisi ketiga ditempati Marco Morelli yang membukukan waktu 2 menit 05,120 detik atau tertinggal 0,726 detik.

Mengapa Veda Ega Pratama Kesulitan di FP2 Moto3 Ceko 2026? Veda Ega Pratama sebenarnya sempat menunjukkan tanda-tanda positif pada awal sesi. Pembalap Honda Team Asia itu membuka latihan dengan menempati posisi ke-10 saat para rider mulai mencari ritme terbaik di lintasan Brno.

Namun situasi berubah setelah sesi berjalan beberapa menit. Veda perlahan turun ke posisi ke-15 sebelum kembali melorot ke urutan ke-19 saat rival-rivalnya berhasil mempertajam catatan waktu.

Ketika sesi memasuki menit ke-14, posisi Veda semakin tertekan. Rider asal Indonesia tersebut bahkan sempat berada di peringkat ke-20 dan kesulitan menemukan peningkatan waktu yang signifikan.

Pada akhir sesi, Veda hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 2 menit 06,585 detik. Catatan itu membuatnya berada di posisi ke-22 dengan gap mencapai 2,191 detik dari Alvaro Carpe.

Rekan setimnya di Honda Team Asia, Zen Mitani, juga belum mampu menembus papan tengah. Pebalap Jepang itu finis satu posisi di belakang Veda pada urutan ke-23 dengan selisih 2,231 detik.

Alvaro Carpe Ambil Alih Puncak dari Maximo Quiles Persaingan di posisi terdepan berlangsung cukup menarik sepanjang latihan bebas kedua. Maximo Quiles sempat menguasai sesi pada fase awal sebelum digeser David Almansa yang berhasil mencatatkan waktu lebih cepat.