Jadwal Lengkap Moto3 Ceko 2026: Kesempatan Emas Veda Ega Pratama Rebut Poin dan Kejar Lima Besar

JawaPos.com — Veda Ega Pratama akan kembali memburu poin pada Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, Republik Ceko, akhir pekan ini. Pembalap Indonesia itu berpeluang bangkit setelah gagal meraih poin di Moto3 Hungaria dan kini berusaha mempertahankan posisinya di papan atas klasemen sementara Moto3 2026.

Moto3 Ceko 2026 menjadi seri kesembilan musim ini sekaligus balapan keenam secara beruntun di Eropa bagi Veda Ega Pratama.

Seri ini sangat penting karena persaingan klasemen semakin ketat, terutama dalam perebutan posisi lima besar.

Setelah hanya finis di peringkat ke-16 pada Moto3 Hungaria yang berlangsung 7 Juni lalu, Veda bertekad kembali ke jalur positif.

Hasil tersebut mengakhiri rangkaian enam balapan beruntun yang sebelumnya selalu menghasilkan poin bagi pembalap muda Indonesia tersebut.

Mengapa Moto3 Ceko 2026 Sangat Penting bagi Veda Ega Pratama?

Moto3 Ceko 2026 menjadi kesempatan besar bagi Veda untuk memperbaiki posisinya di klasemen pembalap. Saat ini, Veda menempati peringkat keenam dengan koleksi 71 poin.

Jarak Veda dengan pembalap di atasnya sangat tipis. Ia hanya tertinggal satu poin dari Brian Uriarte yang berada di posisi kelima, sehingga satu hasil positif di Brno bisa langsung mengubah peta persaingan klasemen.