12 Fakta Veda Ega Pratama di Moto3 2026! Satu-satunya Pembalap Grand Prix Asia Dikontrak Penuh Red Bull

JawaPos.com - Veda Ega Pratama mencuri perhatian dunia balap motor pada Moto3 2026 lewat sederet pencapaian bersejarah. Termasuk menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium Grand Prix dan satu-satunya pembalap Grand Prix Asia yang mendapatkan kontrak penuh Red Bull pada musim ini.

Pembalap berusia 17 tahun asal Gunungkidul tersebut kini menjelma menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di arena balap dunia.

1. Bernama Lengkap Veda Ega Pratama Nama lengkap pembalap muda Indonesia ini adalah Veda Ega Pratama.

Namanya kini semakin dikenal di kancah internasional setelah tampil kompetitif bersama Honda Team Asia pada Kejuaraan Dunia Moto3 2026.

2. Lahir pada 23 November 2008 Veda lahir di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 23 November 2008.

Pada musim Moto3 2026, usianya baru menginjak 17 tahun, tetapi sudah mampu bersaing melawan para pembalap terbaik dunia di kelas Grand Prix.

3. Berasal dari Wonosari, Gunungkidul Tidak banyak pembalap Grand Prix lahir dari daerah yang jauh dari pusat industri motorsport dunia.

Namun Veda membuktikan talenta besar bisa muncul dari mana saja, termasuk dari Wonosari yang kini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.