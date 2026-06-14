12 Fakta Veda Ega Pratama di Moto3 2026! Satu-satunya Pembalap Grand Prix Asia Dikontrak Penuh Red Bull

Veda Ega Pratama menjalani musim debut penuh di Moto3 2026 bersama Honda Team Asia dan mencetak sejarah bagi Indonesia. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama mencuri perhatian dunia balap motor pada Moto3 2026 lewat sederet pencapaian bersejarah. Termasuk menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium Grand Prix dan satu-satunya pembalap Grand Prix Asia yang mendapatkan kontrak penuh Red Bull pada musim ini.
Pembalap berusia 17 tahun asal Gunungkidul tersebut kini menjelma menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di arena balap dunia.
Nama lengkap pembalap muda Indonesia ini adalah Veda Ega Pratama.
Namanya kini semakin dikenal di kancah internasional setelah tampil kompetitif bersama Honda Team Asia pada Kejuaraan Dunia Moto3 2026.
Veda lahir di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 23 November 2008.
Pada musim Moto3 2026, usianya baru menginjak 17 tahun, tetapi sudah mampu bersaing melawan para pembalap terbaik dunia di kelas Grand Prix.
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Tidak banyak pembalap Grand Prix lahir dari daerah yang jauh dari pusat industri motorsport dunia.
Namun Veda membuktikan talenta besar bisa muncul dari mana saja, termasuk dari Wonosari yang kini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.
Musim 2026 menjadi babak penting dalam karier Veda karena ia menjalani musim penuh di Moto3 bersama Honda Team Asia.
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