Komunitas Lari Kian Berkembang, Event Nasional Siapkan Kategori hingga Half Marathon

Tren olahraga lari yang terus berkembang di Indonesia mendorong semakin banyak penyelenggaraan event berskala nasional/(Istimewa).
JawaPos.com – Tren olahraga lari yang terus berkembang di Indonesia mendorong semakin banyak penyelenggaraan event berskala nasional.
Salah satunya jenama sepatu olahraga terkemuka asal Indonesia, 910 Nineten, yang menggelar ajang lari berskala nasional, 910Nineten Race 2026. Ajang lomba ini sebagai bagian dari komitmen 910Nineten untuk terus mendukung gaya hidup sehat masyarakat dan memfokuskan brand pada segmen utamanya yaitu pelari.
Memasuki tahun kedua, penyelenggaraan 910Nineten Race 2026 masih akan berkonsep sama dengan tahun sebelumnya, yaitu mendukung pelari lokal menjadi lebih berkelas. Dengan format yang sama, ajang lari ini menyediakan tiga kategori lomba; Half Marathon (HM) 21,195 KM, 10K dan 5K.
"Dengan bangga kami akan kembali mengadakan 910Nineten Race yang kedua ini pada 11 Oktober 2026. Bukan sekadar ikut lomba dan berolahraga lari, race kali ini juga menjadi ajang bagi pelari dan masyarakat dapat berpartisipasi untuk melakukan aksi berbagi dengan sesama, sebab lomba kali ini akan menyisihkan dana dari pendaftaran peserta untuk didonasikan ke yayasan demi membantu sesama," ucap Anastasia Irene, CEO 910Nineten Indonesia saat menggelar konferensi pers dan sekaligus opening store baru di Fx Sudirman, Jakarta pada Minggu (7/6).
Lebih lanjut, Asep Hadian, selaku Race Director 910Nineten Race 2026 menjelaskan event lomba lari ini akan kembali menantang para pelari untuk meraih pencapaian personal best pada tiga kategori lomba yang disediakan.
"Walau punya format yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, yaitu melombakan kategori HM, 10K, 5K para pelari kali ini akan berlari bersama dengan lebih banyak peserta. Jika tahun lalu sukses diikuti lebih dari 2000 pelari, maka tahun ini kami menargetkan akan ada 3000 lebih pelari ikut mendaftarkan jadi peserta dan berlomba di race venue yang sama, di ICE BSD, Tangerang," jelas Asep lagi.
Ketersediakan tiket/slot berlari 910Nineten Race 2026 antara lain tersedia 750 slot HM dengan harga jual Rp 679.000,- sementara untuk kategori 10K tersedia 1000 slot jumlahnya dijual dengan harga Rp 479.000 - pwr runner, dan sisanya 1250 slot disediakan untuk kategori 5K dengan harga Rp 379.000,- perorang.
Meski banyak kesamaan dengan tahun sebelumnya, penyelenggaraan dan gimmick lomba tahun kedua ini dijanjikan akan dibuat lebih baik, meriah dan menarik lagi.
"Peserta yang mendaftar 910Nineten Race akan punya dua pilihan race jersey; bisa race tee atau race singlet. Sementara itu akan diberikan juga finisher tee untuk kategori HM, dan recovery tee untuk semua finisher diberikan setelah mereka selesai berlari," beber Asep lagi.
Tidak hanya itu, setiap peserta lomba 910Nineten Race 2026 juha akan mendapatkan e-certificate untuk catatan waktu, medal engraving, performance socks, 910 voucher senilai 150K, voucher dan juga puluhan produk sponsors.
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