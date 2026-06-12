Pancasakti Run 2026 Sediakan Tiket Menuju World Marathon Majors

JawaPos.com - Setelah sukses di gelaran perdana tahun lalu, Pancasakti Run kembali hadir untuk kedua kalinya tahun ini. Mengusung tema The Journey to Going Public Begins, Pancasakti Run 2026 akan diselenggarakan pada Minggu (19/7) di QBig BSD City, Tangerang.

Pancasakti Run 2026 dipastikan bakal lebih meriah dibanding tahun sebelumnya. Ajang lari yang mengajak masyarakat untuk bergerak aktif, menjaga kesehatan, dan merayakan semangat kebersamaan. Menghadirkan kategori baru yaitu dengan jarak lomba Half Marathon selain jarak 10K dan 5,5K.

Sebanyak 5.000 peserta ditargetkan mengikuti ajang Pancasakti Run 2026 ini. Pancasakti Run 2026 menyiapkan total hadiah podium sebesar Rp 230 Juta untuk para pemenang dari seluruh kategori, serta berbagai hadiah doorprize menarik lainnya.

Suwandy Tasmady, sebagai CEO Pancasakti Group, menyampaikan bahwa Pancasakti Run 2026 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kali ini Pancasakti Run 2026 sudah ditingkatkan dan menjadi ajang lomba lari yang bergengsi karena telah memiliki sertifikasi internasional.

"Hal ini menjadi bukti komitmen kami untuk menghadirkan event olahraga yang tidak hanya meriah, tetapi juga berkualitas, terukur, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta,” ujar Suwandy.

Pancasakti Run juga telah mendapatkan sertifikat pengukuran rute dari Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) sebagai bentuk komitmen menghadirkan rute lari yang terukur sesuai standar internasional. Peserta kategori Half Marathon 21K bahkan berkesempatan mengikuti program undian menuju World Marathon Majors 2027. Untuk 3 orang pemenang yang berhasil finish maksimal 2 jam 30 menit.

Pendaftaran Pancasakti Run 2026 telah dibuka melalui website resmi (http://www.pancasaktirun.com). Para peserta akan mendapatkan berbagai benefit menarik dengan total isi race pack senilai Rp 1.000.000.

Event ini juga diharapkan semakin meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh nasional, di antaranya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Sandiaga Uno, dan di dukung juga oleh berbagai komunitas lari se Jabodetabek dan juga komunitas nasional di Nusantara Pengambilan race pack atau Race Pack Collection akan dilaksanakan pada 17–18 Juli 2026 bertempat di Marketing Office BSD.