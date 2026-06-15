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Senin, 15 Juni 2026 | 22.44 WIB

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, Bukti Pembinaan Atlet Muda Kian Menjanjikan

Alwi Farhan. (Dok. BNI) - Image

Alwi Farhan. (Dok. BNI)

JawaPos.com - Penampilan gemilang Alwi Farhan Alhasny yang berhasil menjuarai Australia Open 2026 menjadi bukti nyata bahwa proses regenerasi dan pembinaan atlet yang dijalankan secara konsisten mulai menunjukkan hasil positif. Capaian tersebut sekaligus mencerminkan efektivitas program pembinaan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang mendapat dukungan berkelanjutan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, catatan ini merupakan indikator positif dari proses regenerasi bulu tangkis nasional yang terus berjalan. Prestasi tersebut tidak hanya mencerminkan kualitas individu atlet, tetapi juga menunjukkan bahwa ekosistem pembinaan yang kuat mampu melahirkan generasi penerus yang siap bersaing di panggung dunia.

BNI meyakini bahwa prestasi besar lahir dari proses pembinaan yang konsisten. Karena itu, kami terus mendukung PBSI dalam membangun fondasi yang kuat bagi lahirnya generasi juara Indonesia. Capaian para atlet muda di Australia Open menjadi sinyal positif bahwa proses tersebut berjalan di jalur yang tepat,” ujar Okki.

Alwi Farhan menjadi juara di sektor tunggal putra Australia Open 2026 usai mengalahkan Dong Tian Yao (China) dengan straight game 21-13, 21-13 di partai final. Penampilan impresif Alwi kembali menegaskan potensinya sebagai salah satu aset masa depan bulu tangkis Indonesia.

Jam Terbang Internasional Bentuk Mental Juara

Sementara itu, sektor ganda putri turut menghadirkan optimisme melalui pasangan Meilysa Trias Puspitasari dan Febriana Dwipuji Kusuma. Meski harus berpuas di posisi runner up usai kalah dari Jia Yi Fan/Shu Xian Zhang (China), Ana/Trias tetap menunjukkan performa yang patut diapresiasi setelah menembus partai final Australia Open 2026.

Di sisi lain, perjuangan Moh. Zaki Ubaidillah juga layak mendapat perhatian. Meski langkahnya terhenti di babak semifinal setelah menghadapi wakil China, Dong Tian Yao, atlet yang akrab disapa Ubed tersebut berhasil mencatatkan pencapaian penting dalam kariernya dengan menembus semifinal turnamen BWF Super 500 untuk pertama kalinya.

Menurut Okki, pengalaman bertanding di berbagai turnamen internasional menjadi aspek penting dalam membentuk mental juara, meningkatkan daya saing, serta mempercepat proses pematangan atlet menuju level elite dunia.

“Setiap pertandingan internasional memberikan pelajaran berharga bagi atlet muda. Jam terbang, pengalaman menghadapi tekanan, dan kemampuan beradaptasi dengan lawan-lawan terbaik dunia merupakan modal penting untuk membentuk atlet berprestasi yang mampu menjaga tradisi kejayaan bulu tangkis Indonesia,” tambahnya.

BNI memandang setiap capaian atlet muda tidak semata diukur dari podium juara, melainkan juga dari proses pembentukan karakter, peningkatan kualitas permainan, dan akumulasi pengalaman yang akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan karier mereka ke depan.

Editor: Banu Adikara
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