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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 15 Juni 2026 | 15.17 WIB

Gol Ajaib Ahmad Habiebie Bawa Bintang Timur Surabaya Juara, Sabet Gelar Kiper Terbaik PFL 2025/2026

Ahmad Habiebie merayakan gelar juara Bintang Timur Surabaya sekaligus penghargaan PNM Best GK pada malam puncak PFL 2025/2026 di GOR UNY Jogjakarta. (KFI)

 

JawaPos.com — Bintang Timur Surabaya resmi menjuarai Pro Futsal League (PFL) 2025/2026 setelah menuntaskan pertarungan sengit melawan Cosmo JNE Jakarta pada Grand Finals di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Minggu (14/6/2026).

Kesuksesan tim asal Surabaya itu semakin sempurna setelah kiper Ahmad Habiebie yang mencetak gol penentu kemenangan dinobatkan sebagai kiper terbaik musim ini.

Musim kompetisi PFL 2025/2026 mencapai puncaknya dengan hadirnya laga final yang menyuguhkan drama, adu strategi, dan comeback yang memikat ribuan penonton.

Bintang Timur Surabaya akhirnya berdiri sebagai tim terbaik Indonesia sekaligus mengukuhkan dominasinya di kancah futsal nasional.

Bagaimana Bintang Timur Surabaya Mengakhiri Musim dengan Sempurna?

Bintang Timur Surabaya menutup musim dengan pencapaian luar biasa melalui gelar juara yang diraih di Grand Finals PFL 2025/2026.

Kemenangan tersebut menjadi bukti konsistensi tim sepanjang kompetisi yang berlangsung selama satu musim penuh.

Momen paling berkesan hadir dari Ahmad Habiebie yang mencetak gol spektakuler pada laga final.

Gol tersebut tidak hanya membantu tim meraih kemenangan, tetapi juga menjadi simbol kontribusi besar sang penjaga gawang sepanjang musim.

Keberhasilan Bintang Timur Surabaya tidak hanya tercermin dari trofi juara. Tim juga mendominasi penghargaan individu dengan dua pemainnya meraih gelar bergengsi pada malam penghargaan PFL 2025/2026.

Mengapa Ahmad Habiebie Layak Menjadi Kiper Terbaik?

Ahmad Habiebie tampil sebagai salah satu sosok paling menentukan dalam perjalanan Bintang Timur Surabaya menuju gelar juara. Penampilannya di bawah mistar gawang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan tim sepanjang musim.

Editor: Edi Yulianto
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