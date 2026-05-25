Keren! Kiandra Ramadhipa Langsung Segel Podium di Seri Pembuka Moto3 Junior 2026

JawaPos.com - Kabar membanggakan datang dari pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadhipa. Pembalap tim Honda Asia-Dream Racing itu berhasil menyegel podium pada debut di Moto3 Junior 2026.

Seri pembuka Moto3 Junior 2026 berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada 22-24 Mei 2026. Kiandra Ramadhipa menandai debutnya dengan apik pada seri pembuka tersebut, setelah sebelumnya tampil gemilang di Red Bull Rookies Cup 2026.

Kiandra Ramadhipa menuntaskan dua balapan dengan bersaing di barisan depan. Pada balapan pertama, dia menembus posisi kelima dengan berjarak 0,144 detik dari Leonardo Zanni yang keluar sebagai pemenang.

Kemudian pada balapan kedua, Kiandra Ramadhipa gagal menembus lima besar. Pembalap asal Sleman itu harus puas finis keenam dalam balapan penutup seri pertama Catalunya tersebut.

Namun setelah balapan berakhir, Kiandra Ramdhipa, mendapatkan keberuntungan. Pembalap berusia 16 tahun itu ketiban durian runtuh karena hasil balapan pertama diubah setelah Carlos Cano dan Guillem Planques terkena penalti tiga detik.

Penalti tersebut praktis membuat Kiandra Ramadhipa menyegel podium pada balapan pertama dengan finis posisi ketiga. Pencapaian tersebut sekaligus menjadi podium perdananya di Moto3 Junior 2026.

Perubahan tersebut juga membuat posisi Kiandra Ramadhipa melesat di papan klasemen pembalap Moto3 Junior 2026. Pembalap berusia 16 tahun itu kini duduk di peringkat kedua dengan raihan 26 poin berkat podium ketiga dan posisi keenam di seri balapan Catalunya.

Kiandra Ramadhipa terpaut jarak cukup jauh dari Guilio Pugliese yang memuncaki klasemen pembalap dengan 45 poin. Sementara, dia hanya unggul tipis satu angka atas Leonardo Zanni yang berada di peringkat ketiga.