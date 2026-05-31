Kiandra Ramadhipa Crash! Gagal Finish di Red Bull Rookies Cup Italia 2026

Kiandra Ramadhipa (Instagram/@mk.ramadhipa212)
JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Kiandra Ramadhipa, menelan kenyataan pahit pada Race 2 Red Bull Rookies Cup 2026 seri Italia. Dia mengalami kecelakaan yang membuatnya gagal finis saat balapan berlangsung di Sirkuit Mugello, Italia, Minggu (31/5) sore WIB.
Dalam balapan sepanjang 12 lap, Kiandra Ramadhipa yang start dari posisi keempat tidak memulai balapan dengan baik. Pembalap muda Indonesia itu tercecer ke urutan sembilan.
Setelah itu, posisinya sempat fluktuatif. Namun, Kiandra Ramadhipa berhasil meroket ke posisi ketiga pada lap keempat dari 12. Dia terlibat persaingan ketat dengan David Gonzales dan Benat Fernandez.
Pada lap keenam dari 12, Kiandra Ramadhipa sempat memimpin balapan. Namun, dengan cepat posisinya digeser oleh Kristian Daniel, David Gonzales, dan Benat Fernandez, yang membuatnya merosot ke posisi empat.
Fokus Kiandra Ramadhipa tampaknya mulai menurun. Perlahan, posisinya terus merosot hingga berada di urutan ke-15 pada lap kedelapan dari 12. Sementara David Gonzales masih mempertahankan posisi pertamanya, dengan diikuti Travis Borg dan Benat Fernandez yang terus membayangi.
Pergeseran posisi terus terjadi. Puncaknya terjadi pada lap terakhir, di mana para pebalap terus memacu kuda besinya untuk finis barisan terdepan. Kiandra Ramadhipa sempat menyodok ke posisi empat, tapi langsung merosot ke urutan ketujuh.
Nasib sial pun dialami Kiandra Ramadhipa menjelang garis finis. Pembalap berusia 16 tahun itu mengalami highside di Tikungan 14, yang membuatnya gagal finis. Momen rider asal Indonesia itu cukup mengerikan, untungnya para pembalap yang ada di belakangnya masih bisa menghindar.
Belum diketahui bagaimana kondisi Kiandra Ramadhipa akibat kecelakaan tersebut. Namun yang pasti, pembalap muda Indonesia gagal mendulang poin pada Race 2 Red Bull Rookies Cup 2026 seri Mugello.
Sementara itu, pembalap Jepang, Ryota Ogiwara melesat bak roket dengan merebut podium pertama. Diikuti Fynn Kratochwil dan Giulio Pugliese yang finis posisi kedua dan ketiga.
