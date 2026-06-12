Ana/Trias dan Rachel/Febi Selangkah Lagi Ciptakan All Indonesian Final di Australian Open 2026

Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari di Australian Open 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Dua wakil ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, kompak melaju ke babak semifinal Australian Open 2026. Mereka pun semakin dekat untul menciptakan All Indonesian Final pada sektor ganda putri, seperti yang pernah diukir pada edisi 2025.
Ana/Trias mengunci tiket semifinal lebih dulu setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Low Zi Yu/Noraqilah Maisarah, di State Sports Centre, Sydney, Jumat (12/6). Pasangan ranking 15 dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-17.
“Di gim pertama kami bisa pegang kontrol permainan bahkan sampai di interval gim kedua tapi tadi mereka sempat mempercepat setelah itu jadi kaminya kayak rada panik dan banyak kehilangan poin. Beruntung bisa kembali ke pola kami dan memenangkan pertandingan,” kata Trias dalam keterangan PBSI, Jumat (12/6).
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“Pasangan Malaysia punya tipe main no lob jadi dari awal mereka memaksa bermain seperti itu tapi kami sudah siap dan tidak mau ikut irama mereka,” timpal Ana.
Ana/Trias mengaku sudah cukup puas dengan permainannya sejauh ini. Tapi, mereka menyebut masih ada hal yang perlu diperbaiki, yakni soal kepercayaan diri dalam bertanding.
“Di semifinal kami harus tambah yakin lagi. Kalau dari permainan sejauh ini sudah sesuai harapan, apa yang sudah kami persiapkan dari sebelumnya bisa kami terapkan,” terang Ana.
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Kelolosan Ana/Trias sukses diikuti Rachel/Febi. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu mengamankan tiket semifinal dengan menumbangkan pasangan Bulgaria, Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva dalam dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-12.
Rachel/Febi mengaku senang karena bisa melangkah hingga babak empat besar. Mereka pun mengungkap kunci kemenangannya atas pasangan ranking 10 dunia tersebut.
“Puji Tuhan senang bisa selesai tanpa cedera apapun. Mungkin yang diperbaiki dari pertandingan kemarin sebenarnya hanya konsistennya saja. Mengurangi kesalahan sendiri, lebih fokus. Hari ini lawan juga banyak melakukan kesalahan sendiri,” ujar Rachel.
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