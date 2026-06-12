Tim Padel ASC Resmi Diluncurkan, Bakal Datangkan Pelatih Spanyol Demi Bersaing di Kancah Dunia

JawaPos.com - Tim padel bentukan Ahmad Sahroni Center (ASC) yang bernama ASC Padel Team resmi diluncurkan dalam sebuah seremoni di Padel Pro Signature Permata Hijau, Jakarta Selata, Jumat (12/6). ASC Padel Team datang dengan ambisi besar, yakni membangun sistem pembinaan jangka panjang guna melahirkan atlet anyar yang mampu berbicara di kancah dunia.

Ketua ASC Padel Team Ali Harsya Rusmiputro mengungkapkan, saat ini tim masih dalam tahap awal pembentukan. Meski begitu, manajemen sudah bergerak cepat dengan mengamankan tanda tangan sejumlah atlet potensial yang diproyeksikan menjadi fondasi kekuatan tim di masa depan.

Salah satu pilar yang menjadi andalan tim saat ini adalah Armando Soemarno. Atlet tersebut tengah berkompetisi dalam sebuah turnamen di Shanghai, setelah sebelumnya menorehkan prestasi gemilang di sirkuit nasional domestik.

"Saat ini masih dari lingkungan internal kami. Ada dua atlet yang baru kami ambil, yaitu Giorgio dan Armando Sumarno. Armando saat ini sedang bertanding di Shanghai. Dia pernah tiga kali menjadi finalis Sirnas dan sudah meraih satu gelar juara Sirnas," ujar Ali kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (12/6).

Tak ingin berlama-lama membangun fondasi, ASC langsung membidik sejumlah agenda penting. Dalam waktu dekat, mereka akan tampil di Seri Nasional (Sirnas) dan dua turnamen internasional FIP Bronze yang digelar pada Juli.

"Target terdekat kami ada Sirnas dan FIP Bronze pada Juli. Targetnya tentu bisa meraih prestasi di sana," terang Ali Harsya Rusmiputro.

FIP Bronze merupakan turnamen resmi yang masuk kalender Federasi Internasional Padel (FIP). Karena itu, ASC tidak hanya menyiapkan atlet untuk berkompetisi di dalam negeri, tetapi juga mulai menyusun peta jalan menuju persaingan global.

"Kami tidak hanya bermain di Indonesia. Nantinya kami akan memilih turnamen FIP yang paling strategis untuk diikuti. Seperti Armando yang sekarang sedang bertanding di Shanghai, ke depan akan ada turnamen-turnamen seperti itu lagi," tutur Ali.