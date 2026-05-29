BNI Perkuat Regenerasi Bulu Tangkis Indonesia, Alwi Farhan Bersinar di Singapore Open

JawaPos.com - Perjalanan gemilang Alwi Farhan di Singapore Open kembali menghadirkan optimisme bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Di usia muda, Alwi berhasil mencatatkan pencapaian membanggakan dengan melangkah hingga babak perempat final turnamen bergengsi tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa regenerasi atlet nasional terus berjalan dan mampu bersaing di level dunia. Keberhasilan ini tidak lahir dalam semalam. Di balik setiap kemenangan yang diraih, terdapat proses pembinaan yang panjang, konsisten, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi erat antara Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, talenta-talenta muda Indonesia mendapatkan ruang untuk berkembang, mengasah kemampuan, serta membangun mental juara yang dibutuhkan untuk bersaing di panggung internasional. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pencapaian Alwi Farhan menjadi cerminan nyata bahwa investasi pada pembinaan atlet muda merupakan langkah strategis untuk menjaga tradisi prestasi Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis. “BNI bangga menjadi bagian dari perjalanan para atlet muda Indonesia dalam menggapai mimpi dan prestasi di level dunia. Pencapaian Alwi Farhan di Singapore Open menunjukkan bahwa dengan pembinaan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, Indonesia memiliki banyak talenta yang siap mengharumkan nama bangsa di kancah internasional,” ujar Okki. Nama Alwi Farhan memang menjadi salah satu simbol kebangkitan generasi baru bulu tangkis Indonesia. Sejak bergabung dengan Pelatnas PBSI Cipayung pada 2021, atlet asal Surakarta tersebut terus menunjukkan perkembangan yang impresif. Keuletan, kecepatan pergerakan, serta mental bertanding yang matang membuatnya mampu tampil kompetitif menghadapi para pemain terbaik dunia.

Sorotan dunia terhadap Alwi semakin besar setelah ia mencetak sejarah sebagai tunggal putra Indonesia pertama yang meraih gelar BWF World Junior Championships pada 2023. Prestasi tersebut menjadi penanda hadirnya generasi baru yang siap melanjutkan tradisi kejayaan bulu tangkis Indonesia.



Di Singapore Open kali ini, Alwi kembali membuktikan kualitasnya. Ia sukses menembus babak perempat final setelah menyingkirkan unggulan pertama asal China, Shi Yu Qi, dan sebelumnya mengalahkan wakil Prancis, Toma Junior Popov, dalam dua gim langsung. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa atlet muda Indonesia memiliki kapasitas untuk bersaing dan meraih kemenangan atas pemain-pemain elite dunia.



Bagi BNI, dukungan terhadap PBSI tidak hanya menjadi bentuk sponsorship, tetapi juga bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem prestasi Indonesia. Sejalan dengan semangat Go Global, BNI percaya bahwa olahraga, khususnya bulu tangkis, merupakan salah satu wajah terbaik Indonesia di mata dunia. Setiap prestasi yang diraih atlet nasional menjadi representasi daya saing, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang juga menjadi nilai-nilai yang diusung BNI.



Melalui kemitraan strategis bersama PBSI, BNI berkomitmen untuk terus mendukung lahirnya generasi atlet berprestasi yang mampu membawa Merah Putih berkibar di berbagai turnamen internasional. Keberhasilan Alwi Farhan hari ini diharapkan menjadi inspirasi bagi semakin banyak talenta muda Indonesia untuk berani bermimpi besar, berjuang tanpa henti, dan mengukir prestasi di panggung dunia.



“Ke depan, kami berharap semakin banyak atlet muda Indonesia yang lahir dari sistem pembinaan yang kuat dan mampu melanjutkan tradisi prestasi bangsa. BNI akan terus hadir mendukung langkah mereka menuju panggung dunia,” tutup Okki.