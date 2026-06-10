Wakil Pakistan Juara PMGO Season 1 2026 Jakarta, Pecahkan Rekor Dunia!

JawaPos.com - Babak Grand Finals turnamen PUBG Mobile Global Open (PMGO) Season 1 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, telah berakhir pada Minggu (7/6) lalu. Secara mengejutkan, tim asal Pakistan, 4thrives Esports keluar sebagai pemenang ajang bergengsi tersebut.

4thrives Esports melewati perjalanan panjang dalam merebut gelar juara tersebut. Tim asal Pakistan itu memulai perjuangannya sejak fase Road to PMGO hingga sukses mencapai babak Grand Finals.

Perjalanan 4thrives Esports tidak berjalan mudah sepanjang turnamen. Mereka hanya menempati posisi ke-10 Grup A pada fase grup sebelum akhirnya bangkit di Survival Stage dan mengamankan tiket ke Grand Finals.

Pada babak puncak, persaingan berlangsung sangat ketat hingga pertandingan terakhir. Momen penentuan hadir ketika Falak dari 4thrives Esports berhasil mengeliminasi Team Pandum dan membantu timnya mengunci gelar juara dengan total 122 poin.

Gelar juara ini membuat 4thrives Esports mengukir sejarah. Tim asal Pakistan itu menorehkan pencapaian bersejarah karena meraih gelar internasional besar pertama mereka di PUBG MOBILE Esports. Mereka sekaligus menjadi tim asal Pakistan pertama yang menjuarai turnamen Esports tingkat global.

Sejarah lain juga tercipta dari sisi kompetisi. Turnamen PMGO Season 1 2026 memecahkan rekor dunia sebagai turnamen esports mobile berbasis tim terbesar yang pernah diselenggarakan.

Pencapaian tersebut diraih setelah PMGO 2026 Season 1 mencatat total 1.224.169 pemain yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi. Angka fantastis itu menjadi bukti besarnya antusiasme komunitas PUBG Mobile dari berbagai belahan dunia.

Rekor dunia menjadi salah satu sorotan utama dalam penyelenggaraan PMGO 2026 Season 1. Selain menjadi turnamen PMGO pertama yang memiliki dua musim dalam satu tahun, ajang ini juga berhasil menorehkan capaian bersejarah bagi perkembangan esports mobile global.